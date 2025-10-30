بيسنت: الصين وافقت على اتفاق لنقل ملكية تيك توك

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إن الصين وافقت على اتفاقية لنقل ملكية تطبيق تيك توك، مضيفا أنه يتوقع المضي قدما في الاتفاق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وأضاف لشبكة فوكس بيزنس نتورك عقب اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ “في كوالالمبور، أنهينا اتفاقا للحصول على الموافقة الصينية بشأن تيك توك، وأتوقع أن يحقق تقدما خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وسنرى أخيرا حلا لذلك”.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان في وقت سابق من اليوم أن بكين ستتعامل بشكل مناسب بشأن القضايا المتعلقة بتيك توك مع الولايات المتحدة.

ولم تدل تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، بتعليق حتى الآن.

ولاحت على مدى 18 شهرا شكوك حول مصير التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي بعد أن اعتمد الكونجرس قانونا عام 2024 يقضي بأمر مالكي تيك توك الصينيين ببيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة بحلول يناير كانون الثاني 2025.