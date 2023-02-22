الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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بيع هاتف "آيفون1" بـ63 ألف دولار

منذ 42 دقيقة
آيفون1

آيفون1

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تمكنت أمريكية من الحصول على نحو 63 ألف دولار مقابل هاتف آيفون من الإصدار الأول الذي أطلق عام 2007.

وحصلت، كارين غرين، في ذلك العام على الهاتف بعد حصولها على وظيفة جديدة، لكنها لم تستخدمه أبدا، وبقي في صندوقه وتغليفه الأصلي طوال تلك الأعوام.

وقالت إنها في البداية لم تكن ترغب في استبدال هاتفها غير الذكي، لكن بعد مرور سنوات أدركت أن جامعي التحف يمكن أن يدفعوا مقابلا جيدا لهاتفها.

ويبلغ حجم ذاكرة الهاتف ثمانية غيغا بايت، مقابل 512 لهواتف آيفون الجديدة.

وقدر هاتفها في البداية بسعر 5 آلاف دولار، لكن مزايدا عبر الانترنت دفع أكثر من 63 ألف دولار للحصول على الهاتف، ضاربا رقما قياسيا لأي هاتف آيفون تم بيعه حتى الآن.

ووصفت دار المزادات LCG Auctions ومقرها لويزيانا، والمتخصصة في مقتنيات الثقافة الشعبية، الهاتف بأنه “جاذب لهواة الجمع والمستثمرين على حد سواء”.

حققت أجهزة iPhone أخرى أداء جيدا في المزادات الأخيرة، حيث بيع واحد مقابل 35،414 دولارا في أغسطس الماضي وآخر 39،339 دولارا في أكتوبر.

لكن هذا الهاتف بالذات هو أول طراز أصلي “في حالة مقبولة” يتم طرحه للبيع بالمزاد منذ ذلك الحين.

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