بيل غيتس يعمق جراح سوق الكريبتو بتصريحات صادمة

في الوقت الذي تحاول فيه عملة بيتكوين أن تقود أسعار العملات الرقمية اليوم نحو التعافي بعد زلزال خسائر الـ”كريبتو”، ولكنها تلقت صدمة من الملياردير بيل غيتس.

وعمق هجوم الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، على الأصول الرقمية المشفرة، خلال تصريحات له أمس بولاية كاليفورنيا جراح سوق “الكريبتو”، رغم محاولات التعافي المحدودة بقيادة “بيتكوين”.

وقال بيل غيتس البالغة ثروته نحو 121.7 مليار دولار بحسب قائمة فوربس لعام 2022، عن الرموز غير القابلة للاستبدال وتعرف باسم “NFT” بأنها نتيجة لنظرية “الخداع الكبرى”، على حد وصفه.

وتابع غيتس أثناء استضافته في حدث شركة “تيك كرانش Tech crunch” أنه من الواضح أن الصور الرقمية باهظة الثمن للقرود ستحسن العالم بشكل كبير، ولكني لن أستثمر بها سواء بالشراء أو البيع على المكشوف خلال الفترة الحالية أو المقبلة.

وكان بيل غيتس قد دخل في سجال مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال العام الماضي، حول مخاطر عملة بيتكوين على المستثمرين الأفراد، والأضرار البيئية الناجمة عن تعدين العملات المشفرة.

وارن بافت عن بيتكوين: “ليست منتجا”

وليس بيل غيتس الملياردير الوحيد الذي يحارب الأصول المشفرة، فيقول وارن بافت الملياردير الأمريكي ورئيس شركة بيركشير هاثاواي، البالغة ثروته نحو 118 مليار دولار بحسب فوربس، في تصريحات له السبت 2 مايو/أيار الماضي، إن العملات المشفرة “ليست منتجا في الأصل ولا تنتج أي شيء ملموس”، وشدد على رفضه التام لشراء بيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى.

ورغم أن وارن بافت من المستثمرين المعروف عنهم المخاطرة واستثمار الأزمات، فإنه هذه المرة يرفض مخاطر سوق “الكريبتو”، ويعتبر الاستثمار به مخاطرة غير محسوبة.

خسائر بيتكوين

وفقدت عملة بيتكوين (العملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم)، نحو 30% من قيمتها خلال شهر، وذلك لأسباب عدة على رأسها فقدان ثقة المستثمرين في صمود العملات المشفرة أمام إعصار التضخم العالمي، وانهيار عملة “تيرا دولار”، بجانب محاربة بعض الحكومات والبنوك المركزية لسوق الكريبتو ووصفه بأنه “وهم”، لأنه لا يخضع لأي رقابة أو تشريع قانوني، كما أنه لا يملك أصولا ثابتة لحفظ القيمة أوقات الأزمات.

وربح سوق العملات المشفرة اليوم الخميس 16 يونيو 2022 نحو 3.55% من قيمته السوقية التي ارتفعت إلى 934.46 مليار دولار، وسط تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة بلغت 117.91 مليار دولار.