بيل غيتس يكشف سر الرقمين صفر و51 مليار لإنقاذ العالم

قال الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، النشط في مجالات إنسانية عدة، إن هناك رقمين يحتاج الجميع لمعرفتهما والتركيز عليهما حتى يتمكن العالم من حل أزمة المناخ، وهما 51 مليارا وصفر.

وأوضح الملياردير في كتابه الجديد المقرر صدوره في 16 فبراير/ شباط، بعنوان “كيفية تجنب كارثة مناخية”، أن الرقم 51 مليارا يشير إلى عدد الأطنان من الغازات الدفيئة التي يضيفها العالم إلى الغلاف الجوي سنويا، حسبما نقلت مجلة “فوربس”.

وأشار إلى أن الرقم صفر هو الهدف الذي يريد العالم الوصول إليه بحلول عام 2050، وكي يتمكن البشر وقف ظاهرة الاحتباس الحراري وتجنب التغيرات الحادة في المناخ، يجب عليهم التوقف عن إضافة غازات دفيئة إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

ويرى غيتس أن العالم بحاجة إلى أدوات جديدة لمكافحة التغير المناخي، تشمل سبل توليد الكهرباء وزراعة الطعام والحفاظ على حرارة المباني عند المستويات المطلوبة وتسيير حركة النقل، لافتا إلى أن ذلك يستدعي جهودا مثل التي بذلت من أجل التوصل إلى لقاحات “كوفيد 19”.

وشدد على ضرورة التركيز خلال العقد القادم على التقنيات والسياسات التي تقود العالم إلى إنهاء توليد الغازات المؤدية للاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

وقال المؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت”، إنه شغل بالذنب حيال بصمته الكربونية المرتفعة، نظرا لامتلاكه منازل كبيرة واستخدامه طائرات خاصة، مشيرا إلى أنه بدأ شراء وقود طائرات مستدام والاستثمار في تقنيات خالية من الكربون.