بينانس تبث خبراً ساراً لمستثمري العملات الرقمية.. "نحن في البحرين"

أعلنت منصة بينانس لتعاملات العملات المشفرة وتقنية سلاسل الكتل الرقمية “البلوكتشين”، عن حصولها رسمياً على رخصة خدمة تداول الأصول المشفرة في دبي والبحرين

وتعد هذه أول رخصة تمنح لمزود خدمة أصول التشفير في البحرين، وفق ما أعلن موقع “فوربس الشرق الأوسط”.

أشار المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”بينانس”، تشانغبينغ زاو: “يمثل الترخيص الممنوح لنا علامة فارقة في مسيرتنا للحصول على ترخيص كامل ومنظم عالميًا”.

#TeamBahrain.#Binance has been granted the first license for a global crypto-asset provider in The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) by the Central Bank of Bahrain. pic.twitter.com/Ndnb4xhA5y

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 14, 2022