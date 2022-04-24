بينانس تثأر.. استعادة بعض الأموال من أكبر عملية قرصنة تعرضت لها المنصة

تمكنت منصة تداول العملات الرقمية (بينانس) من استعادة ما قيمته 5.8 مليون دولار من حوالي 600 مليون دولار اختفت من على المنصة الشهيرة، في واحدة من أكبر عمليات قرصنة العملات الرقمية، وفق “فوكس بيزنس”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أفادت الأسبوع الماضي بسرقة أكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة، متهمة مجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus بالوقوف خلف العملية.

وأفادت التقارير بأن المتسللين سرقوا حوالي 173600 عملة إيثريوم و25.5 مليون دولار من العملات المعدنية في 23 مارس.

وحددت وزارة الخزانة عنوان محفظة إيثريوم مرتبط بالمجموعة، وتتبعت “بينانس” الأموال المسروقة عندما تم نقلها من محفظة المتسللين إلى خدمة “تورنادو اش”، وهي خدمة تسمح بتحويل العملات الرقمية المجهولة.

يشار إلى أن آرثر شيونغ، الذي أسس شركة “دي فيانس كابيتال” (DeFiance Capital) في سنغافورة خلال 2020، ووقع بنفسه ضحية لهجوم إلكتروني مؤخراً قال في وقت سابق إنه من المرجح أن تخصص كوريا الشمالية مزيداً من الموارد لشنّ مثل هذه الهجمات، نظراً للنجاح الذي حققته حتى الآن. ونصح شركات التشفير بتوخي مزيد من الحذر عند تعيين فرق عمل بعيدة، وتخصيص أجهزة كمبيوتر لمعاملات التشفير، وإلغاء موافقات الرموز الرقمية غير الضرورية.

قال شيونغ على “تويتر”: “من الضروري متابعة هذا القطاع بشكل كبير لاحتمالات استهدافنا من قبل منظمات الجرائم السيبرانية التي ترعاها الدولة، وتتمتع بموارد كبيرة ومتطورة”.