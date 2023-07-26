بينانس تدرج أول عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي

أعلنت شركة “فيرست ديجيتال غروب” (First Digital Group) وهي شركة استئمانية مسجلة مقرها في هونغ كونغ أنها أطلقت أول عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي في 1 يونيو، حيث أفادت الشركة التي تضم “فيرست ديجيتال تراست بأنَّ الظهور الأول القادم وإدراج عملتها المستقرة، فيرست ديجيتال يو إس دي (FDUSD)، الصادرة عن FD121، سيكون على منصة بينانس. علماً بأنَّ الإعلان أُصدر في 26 يوليو 2023.

وفقاً للبيان، فإن FDUSD مدعومة بالكامل بالنقد والنقد المعادل، ومحتفظ بها في حسابات منفصلة داخل المؤسسات المالية المنظمة. كما تراقب أطراف ثالثة مستقلة وتدقق هذه الاحتياطيات بانتظام. علماً بأنَّ عملة FDUSD المستقرة صُممت لاستردادها بقيمة 1:1 بالدولار الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، ينصُّ الإعلان على أنَّ FDUSD لا تهدف فقط إلى أن تكون أصلاً رقمياً قابلاً للبرمجة، بل إنَّها قادرة أيضاً على التفاعل مع العقود المالية الذكية وخدمات الضمان والتأمين دون الحاجة إلى وسطاء. علاوة على ذلك، يتيح توافق FDUSD مع تقنيات الويب 3.0 إمكانيةَ إنشاء حلول في المستقبل وزيادة التكامل مع المعاملات اليومية.

تقديراً للإطلاق، تطرح بينانس عرضاً ترويجياً يقدم رسوماً صفرية لجميع أزواج تداول FDUSD، حيث يمكن لجميع المستخدمين طوال الفترة الترويجية الاستفادة من رسوم الصانع الصفرية على أزواج التداول الفوري FDUSD الحالية وأي أزواج تداول فوري FDUSD وهامش جديدة.

تتوفر العملة الرقمية FDUSD حاليا للتداول على الايثيريوم وشبكة بينانس، مع الوعد بدعم شبكات البلوكشين الأخرى.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكن تداول العملات المستقرة علنا من قبل مستثمري التجزئة في هونغ كونغ، ولكن يمكن إصدارها من قبل المؤسسات المسموح بها، طالما أنها تتوافق مع معايير الترخيص والمعايير التنظيمية.

تأمل شركة “First Digital Trust” أن تلعب العملة الرقمية المستقرة FDUSD دورا في حل المشاكل المرتبطة بالعملات المستقرة المدعومة باحتياطي وأمن موثوقين.