بينها ميزة تسجيل الخروج ... هذا ما ستقدمه شركة واتساب لمستخدميها عام 2021

تستعد شركة ”واتساب“ لإطلاق العديد من المزايا الجديدة، لتطبيق المراسلة خلال العام الجاري، والتي هي في مرحلة الاختبار حاليًا، في انتظار اعتمادها بشكل نهائي من طرف الشركة.

وتشمل التحسينات الجديد إمكانية فتح التطبيق على أكثر من جهاز في الوقت نفسه، إضافة إلى ميزة تسجيل الخروج من الحساب دون حذفه، الأمر الذي سيشكل إضافات نوعية.

الفتح على أكثر من جهاز في آن واحد

وكشفت تقارير أن ميزة فتح ”واتس آب“ على أكثر من جهاز في آن واحد قيد التطوير حاليًا، حيث تم رصدها في الإصدار التجريبي عدة مرات.

وحتى الآن يدعم ”واتس آب“ الوصول من جهازين فقط في نفس الوقت، وهما: الهاتف، وكمبيوتر سطح المكتب، إلا أن الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين بفتح الحساب على ما يصل إلى 4 أجهزة.

تسجيل الخروج

وفقًا للتقارير، ستستبدل ”واتس آب“ زر حذف الحساب بزر تسجيل الخروج، حيثُ سيوفر الجهاز إمكانية تسجيل الخروج دون مسح الحساب مثل ”فيسبوك“، وتطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، ومن المتوقع أن يتم طرح الميزة على إصداري ”iOS“، و“آندرويد“.

تكامل مع ”إنستغرام ريلز“

وتعمل ”واتس آب“ مع ”إنستغرام“ على توفير خاصية تمكن مستخدمي ”واتس آب“ من مشاهدة مقاطع ”إنستغرام ريلز“ على تطبيق ”واتس آب“ دون مغادرة التطبيق، ويُعتقد أنها جزء من خطة تكامل ”واتس آب“ مع التطبيقات الأخرى المملوكة لـ“فيسبوك“.

الرسائل الصوتية

ويعمل ”واتس آب“ كذلك على ميزة جديدة خاصة بالرسائل الصوتية التي ستمكن المستخدمين من التحكم بسرعة تشغيل الرسائل الصوتية، حتى التحكم بضعف تشغيلها.

قراءة الرسائل لاحقًا

تعد ميزة قراءة الرسائل لاحقًا نسخة محسّنة من ميزة الدردشات المؤرشفة الموجودة على ”واتس آب“، التي يتم من خلالها نقل الدردشة لقراءتها لاحقًا، وحينها سيتوقف ”واتس آب“ عن إظهار إشعارات خاصة بتلك الدردشة.

مكالمات الفيديو

وسيتيح هذا التحديث لمستخدمي ”واتس آب“ الانضمام إلى مكالمات فيديو المجموعات التي تتم دعوتهم إليها بعد بدء المكالمة.