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بي.إم.دبليو تدرس زيادة الإنتاج في مصنعها بأمريكا

منذ ساعتين
شعار بي.إم.دبليو للسيارات

شعار بي.إم.دبليو للسيارات

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قال مسؤولون تنفيذيون في بي.إم.دبليو خلال مكالمة هاتفية مع محللين اليوم الخميس إن شركة صناعة السيارات الألمانية تدرس زيادة الورديات في مصنعها في سبارتنبورج بولاية ساوث كارولاينا لتعزيز الإنتاج بما يصل إلى 80 ألف وحدة، وذلك في وقت تناقش فيه شركات صناعة السيارات سبل تهدئة إدارة ترامب وتفادي حرب تجارية متصاعدة.

وجاء في مذكرة حول المكالمة الهاتفية أصدرتها شركة بيرنشتاين للأبحاث وأكدتها بي.إم.دبليو أن المسؤولين أشاروا إلى أن الشركة لديها مخزون في الولايات المتحدة يكفي لحوالي 30 يوما بالإضافة إلى بعض المكونات، وستبقي الأسعار مستقرة لمعظم الطرازات المصنعة هناك حتى نهاية مايو أيار.

وعقدت المكالمة قبل فترة لن تعلن خلالها الشركة أي معلومات حتى صدور نتائج الأعمال السنوية في السابع من مايو أيار.

ويقع مصنع الشركة في سبارتنبورج ضمن منطقة حرة ويصدر نحو نصف إنتاجه من السيارات إلى عملاء خارج الولايات المتحدة.

ويعني ذلك وفقا للمسؤولين التنفيذيين أن المكونات التي تستوردها بي.إم.دبليو للسيارات الموجهة للتصدير معفاة من الرسوم الجمركية.

    المصدر :
  • رويترز

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