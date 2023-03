تأثير صادم للأقمار "غير المستقرة".. محو أي حياة على الكواكب

توصلت دراسة حديثة إلى اكتشاف مهم بشأن التصادمات بين الكواكب الخارجية وأقمارها، والتي قد تكون في الواقع حدثا منتظما.

قد يبدو سقوط القمر على الأرض وكأنه سيناريو غير واقعي لنهاية العالم، ولكن بالنسبة لبعض الكواكب في أنظمة نجمية أخرى قد تكون مثل هذه الاصطدامات الكارثية شائعة.

ففي بحث جديد نُشر في مجلة Monthly Notices of the Royal Astronomical Society، استخدمت محاكاة حاسوبية لإظهار أن التصادمات بين الكواكب الخارجية وأقمارها قد تكون في الواقع حدثا منتظما، ما قد يكون كارثيا لأي حياة غريبة ناشئة على تلك الكواكب.

وفي حين أن علماء الفلك لم يجروا اكتشافا موثوقا للأقمار الخارجية، إلا أنهم يتوقعون أن تكون وفيرة في الكون.

ويقول جوناثان براند، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة كانساس والذي لم يشارك في الدراسة الجديدة: “إننا نعرف الكثير من الأقمار في نظامنا الشمسي، لذلك من الطبيعي أن نتوقع رؤية أقمار في أنظمة الكواكب الخارجية. لذلك، فإن المنظرين مثل براد هانسن، عالم الفلك في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس ومؤلف الدراسة الجديدة، مهتمون باستكشاف كيفية تفاعل الأقمار والكواكب الخارجية، وكيف تؤثر هذه التفاعلات على إمكانية الحياة في أنظمة النجوم البعيدة”.

تحكم الجاذبية التفاعلات بين الكوكب وأقماره، وتتجلى في شكل مد وجزر وتأثيرات أخرى، مثل التباطؤ المدي لقمرنا.

