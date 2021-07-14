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تأجيل إطلاق صاروخ يحمل أقماراً صناعية بريطانية

14 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2021 12:14 مساءً
قمر صناعي من الجيل الجديد

قمر صناعي من الجيل الجديد

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أعلنت مصادر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، عن تأجيل إطلاق صاروخ النقل “Soyuz-2.1b” وعلى متنه مجموعة من أقمار OneWeb الصناعية البريطانية.

يشير أحد المصادر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه كان من المقرر إطلاق صاروخ النقل “Soyuz-2.1b” يوم 5 اب المقبل وعلى متنه مجموعة جديدة من أقمار OneWeb البريطانية للاتصالات. ولكن تقرر تأجيل الإطلاق على الأقل لمدة أسبوع، لعدم جاهزية الأقمار.

يقول، “تأجل إطلاق مجموعة أقمار OneWeb البريطانية على الأقل لمدة أسبوع، بسبب مشكلة في عملية إنتاجها”.

ومن جانبه أكد مصدر آخر تأجيل عملية إطلاق 34 قمرا صناعيا مؤقتا إلى 13 أغسطس، بيد أن هذا يعتمد على سرعة حل المشكلة التي ظهرت في عملية الإنتاج.

يشير مصدر آخر، إلى أنه كان من المقرر وصول 34 قمرا صناعيا لشركة OneWeb إلى مطار بايكونور الفضائي يوم 13 يوليو. ولكن هذا لم يحصل، لذلك تقرر تأجيل عملية الإطلاق على الأقل لمدة أسبوع واحد.

وتخطط شركة OneWeb البدء في تقديم خدمات الاتصالات عبر هذه الأقمار في نهاية عام 2021، وتعتزم بحلول يونيو 2022 نشر 648 قمرا صناعيا من الجيل الجديد لتوفير الإنترنت على نطاق واسع و تغطية كاملة لسطح الكرة الأرضية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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