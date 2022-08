تأجيل إطلاق طاقم رابع إلى محطة الفضاء الدولية

تسببت سوء الأحوال الجوية في تأجيل إطلاق رحلة للمحطة الفضائية كان من المقرر إطلاقها يوم غد الأحد.

وأعلنت شركة “سبيس إكس” ووكالة “ناسا” الأمريكية للفضاء، اليوم السبت، عن تأجيل إطلاقهما لطاقم رابع من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، غدا الأحد، بالتزامن مع عيد “الهالوين”.

وتم تأجيل الرحلة الفضائية بسبب عاصفة كبيرة في المحيط الأطلسي ستضرب الساحل الشرقي بالرياح القوية والأمواج العاتية.

وقالت “ناسا” و”سبيس إكس” في بيان لهما إنهما قررا تأجيل إطلاق الرحلة إلى يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكان من المقرر خلال رحلة الغد الأحد، إرسال صاروخ يسمى “إندورانس ستريك” فوق سماء فلوريدا في عيد “الهالوين”.

Launch Update ➡️ @NASA's @SpaceX #Crew3 mission is now targeted for Wednesday, Nov. 3 at 1:10am ET due to a large storm system elevating winds and waves in the Atlantic Ocean along the Crew Dragon flight path for the Oct. 31 launch attempt. Learn more: https://t.co/WdCdLAKnd4 pic.twitter.com/Z2u0nFRmC6

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) October 30, 2021