تاكسي طائر في إسبانيا.. ينقل 6 ركاب

أجرت شركة ليليوم الألمانية اختبارتها على المشروع الجديد في إسبانيا لفحص استعدادها لتوفير خدمة النقل الجوي لكل من الصين وسويسرا وإيطاليا وألمانيا.

وتُعتبر شركة الطيران الصينية “هيلي ايسترن” من أكثر الشركات اهتماماً بهذا المشروع الجديد حيث تهدف لتوفير منظومة نقل جوي حديثة صديقة للبيئة، نظراً للتوجه العالمي الجديد الذي يهدف لتقليل الانبعاث الحراري الناتج من وسائل النقل التقليدية.

ويتسع التاكسي الطائر لستة ركاب بالإضافة للطيار المزود بالنظام الآلي حيث يمكن التحكم فيه عن بُعد. هذا إضافة إلى قدرته على تحمل درجات حرارة عالية لمواكبة ظروف الطقس الحار في فصل الصيف.

وظلّت فكرة التاكسي الطائر موجودةً منذ فترة طويلة، والتي كانت مقتصرة على المقاطع السينمائية لأفلام الخيال العلمي القديمة مثل The Jetsons أو Back to the Future.

وبعد عقودٍ طويلة من التفكير والتخيّل بدأت فكرة أساطيل السيارات الطائرة والتي كانت حبيسةً أفلام هوليوود، تَلوح في الأفق وتُنفّذ تدريجيًا على أرض الواقع.

وفي مطلع العقد السابق -أي عام 2010- تم صُنع واختبار النماذج الأوّلية لهذه السيارات وقد بَرزت شركات سيارات وطيران عدّة مثل تويوتا وأوبر وهيونداي وبوينج وآيرباص في ارتياد هذا المجال الحديث، حيث أنَّ الازدحامات المرورية الخانقة في الشوارع التي نراها اليوم وانبعاثات الكربون العالية التي تُسبّبها هذه السيارات والتزايد السكاني الهائل، وغيرها من المشاكل الأخرى جعلت لزامًا على البشرية الوصول سرعة إلى هذه النقلة الثورية الجديدة في التنقّل، ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة مورجان ستانلي للأبحاث، من المتوقّع أن تبلغ قيمة سوق السيارات الطائرة حوالي 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040.