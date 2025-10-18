تباطؤ في نمو تطبيق "شات جي بي تي" للهواتف وسط تصاعد المنافسة

أظهر تحليل جديد أن تطبيق روبوت الدردشة “شات جي بي تي” للهواتف المحمولة يشهد تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة نموه، ما يشير إلى أن التطبيق ربما يكون قد بلغ ذروة انتشاره.

ووفقًا لشركة Apptopia المتخصصة في تحليلات التطبيقات، فإن نسبة نمو المستخدمين الجدد – المقاسة بالتغير الشهري في التنزيلات العالمية – بدأت تتراجع منذ شهر أبريل. وأوضحت أن عدد المستخدمين النشطين يوميًا استقر تقريبًا خلال الأسابيع الأخيرة، في حين يُتوقع أن تسجل التنزيلات تراجعًا بنسبة 8.1% في أكتوبر الجاري.

ورغم استمرار تحقيق التطبيق ملايين التنزيلات يوميًا، فإن تباطؤ وتيرة النمو قد يعكس دخول السوق مرحلة تشبع أو تصاعد المنافسة، خصوصًا من مساعد “جيميني” الذكي من شركة غوغل.

وأشار التحليل إلى أن التغييرات الأخيرة في نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ”شات جي بي تي”، بما في ذلك تحديثات أبريل وأغسطس (نموذج GPT-5)، جعلت التفاعل أقل جاذبية لدى بعض المستخدمين. كما لوحظ انخفاض في متوسط مدة الجلسات وعددها لكل مستخدم نشط، بالتزامن مع صعود “جيميني” في سبتمبر إلى صدارة التطبيقات المنافسة بفضل قدراته الجديدة في إنشاء الصور عبر نموذج “Nano Banana”.