تتحمل 100 مليون نقرة..لوحة مفاتيح جديدة لعشاق الألعاب

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كشفت شركة ديل عن لوحة مفايح جديدة ومتطرة تلبي احتياجات مدمني الألعاب وتتفاعل معهم .

أعلنت شركة ديل عن إطلاق لوحة المفاتيح الميكانيكية Alienware AW410K الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب عبر تزويدها بأزرار خاصة طويلة العمر لتحمل الانفعالات أثناء الاندماج في اللعب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن لوحة المفاتيح الجديدة تأتي مجهزة بأزرار شيري MX Brown الشهيرة، التي تمتاز بعمر افتراضي يصل إلى 100 مليون نقرة.

ويمكن التحكم في إضاءة AlienFX-RGB لكل مفتاح على حدة، كما يمكن استعمال الأزرار الوظيفية للتحكم في تشغيل الموسيقى.

وتتضمن لوحة المفاتيح أزرار منفصلة للتحكم في شدة الصوت، مع إمكانية برمجة وحدات الماكرو للأزرار المعينة بواسطة البرنامج المعني.

ويمكن للمستخدم ضبط زاوية المفاتيح على ثلاث درجات من خلال ضبط ارتفاع الأرجل الصغيرة الموجودة في الطرف الخلفي.

وتشتمل لوحة المفاتيح الجديدة على منفذ USB إضافي، يمكن استعماله لشحن الهاتف الذكي مثلا، أو توصيل الفأرة.

وأعلنت شركة ديل عن طرح لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق العالمية في أغسطس/ آب المقبل بتكلفة تبلغ 129 دولارا أمريكيا.