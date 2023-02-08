تجربة صوتية فريدة.. تعرف على سماعة ون بلس المميزة Buds Pro 2

أعلنت شركة ون بلس “One Pus” الصينية عن إطلاق إحدى اكثر سماعاتها الجديدة وهي Buds Pro 2، مع عدد من التحسينات مقارنةً بالجيل الأول من السماعات.

وتدعم سماعات Buds Pro 2 الجديدة تقنية Spatial Audio الصوتية التي تقدم تجربة صوتية غامرة، إلا أن دعم هذه الميزة تقتصر حاليًا على هاتف OnePlus 11 على أن يتم دعم المزيد من الأجهزة في المستقبل. كما تدعم تقنية الصوت العالي الجودة Hi-Res Audio وميزة إلغاء الضجيج التي يمكنها تعديل إعداداتها تلقائيًا وفقًا لمدى الضجيج في الخلفية.

وتكفي بطارية السماعات لتشغيل الموسيقى حتى ما يصل إلى 25 ساعة لدى تشغيل ميزة إلغاء الضجيج و 38 ساعة بدون الميزة، كما تدعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع، حيث تكفي عشر دقائق من الشحن لتشغيل السماعة حتى عشر ساعات. كما تتمتع السماعة بمعدل تأخير منخفض يبلغ 54 ميلي/ ثانية ما يجعلها مُلائمة للألعاب.

وتأتي سماعات Buds Pro 2 الجديدة بحجمٍ أصغر مقارنةً بالجيل السابق وستتوفر باللونين الأسود أو الأخضر وهي متوفرة بدءًا من اليوم للطلب الأولي بسعر 179 دولارًا أمريكيًا.

وفي سياقٍ مُتصل، أعلنت الشركة عن توسيع رقعة منتجاتها من خلال طرحها للوحة المفاتيح الميكانيكية OnePlus Keyboard 81 Pro والموجهة لمستخدمي أجهزة سطح المكتب.

وقالت الشركة إنها تعاونت مع شركة Keychron المتخصصة بإنتاج لوحات المفاتيح الميكانيكية لتصميم لوحة مفاتيحها الجديدة.

وتدعم لوحة المفاتيح الاتصال اللاسلكي مع أجهزة الكمبيوتر وتتمتع بهيكل مصنوع من الألمنيوم ويتوفر لها نوعان من المفاتيح القابلة للتبديل، حيث يمكن للمُستخدم الاختيار ما بين المفاتيح الصامتة أو تلك التي تُقدم صوت نقرٍ عالٍ للمُستخدمين الذين يُفضّلون ذلك. وتمنح قابلية تبديل المفاتيح للمُستخدم إمكانية استخدام أية مفاتيح من شركات أخرى لتخصيص تجربة الاستخدام كما يرغب.

كما تدعم لوحة المفاتيح بعضًا من أشهر برمجيات تخصيص لوحات المفاتيح التي تتيح للمستخدم إعادة برمجة المفاتيح لتأدية مهام جديدة، مثل إنشاء الاختصارات أو إعادة توظيف المفاتيح.

وتُقدم لوحة المفاتيح إضاءةً خلفيةً تدعم كامل ألوان الطيف RGB تتيح تخصيص وتغيير الألوان. كما توفر مفتاحًا خاصًا يسمح بتبديل مخطط لوحة المفاتيح لدعم نظامي ويندوز أو MacOS. ورغم أنها موجهة بشكلٍ خاص لمستخدمي هذين النظامين، فإنه يمكن استخدام لوحة المفاتيح الجديدة مع نظامي لينوكس وأندرويد. هذا ولم تُعلن الشركة بعد عن موعد توفر أو سعر لوحة مفاتيحها الجديدة.

يُذكر أن ون بلس كانت قد كشفت اليوم عن إطلاق أول حاسب لوحي من صنعها OnePlus Pad إضافةً إلى الإطلاق الرسمي لهاتف OnePlus 11 الذي كانت قد أعلنت عنه الشهر الماضي.