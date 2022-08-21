تحديثات جديدة من آبل لعلاج ثغرات أمنية بأجهزتها

كشف شركة آبل، تحديثات لنظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس ومتصفح الإنترنت سفاري برقم 15.6.1 لسد ثغرات أمنية تم اكتشافها في نظام التشغيل وتطبيق تصفح الإنترنت.

وقالت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة المنتجة لهواتف آيفون وأجهزة الكمبيوتر ماك، إنها رصدت ثغرات أمنية تعرض بيانات المستخدمين للخطر ولذلك على مستخدمي نظام التشغيل آي.أو.إس والمتصفح سفاري تحديثهما في أقرب وقت ممكن.

ووفق آبل، يعالج تحديث نظام التشغيل آي.أو.إس، ثغرتين تهددان مستخدمي هواتف آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد.

ويمكن أن تسمح الثغرة الأمنية الأولى لأحد التطبيقات بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بدون معرفة المستخدم، في حين أن الثغرة الثانية موجود في المحرك ويب كيت الذي يقوم بتشغيل المتصفح سفاري وغيره من برامج التصفح الأخرى على نظام التشغيل آي.أو.إس.

ويمكن أن تسمح هذه الثغرة بوصول محتوى خبيث إلى الأجهزة.

ويعالج تحديث سفاري ثغرة في محرك ويب كيت، في بعض أنظمة التشغيل الأقدم.

وقبل أيام، اعترفت شركة آبل بوجود ثغرة أمنية خطيرة تسمح باختراق بعض أجهزتها والتحكم بها.

والثغرة تتعلق مباشرة بالنسخة السادسة من هواتف “آيفون” وكل النسخ التالية له، فضلا عن كلّ أجهزة “آي باد برو” والجيل الخامس من “آي باد” والأجيال اللاحقة.

كما تضرب الثغرة الأمنية كلّ حواسيب “ماك”، وفق ما جاء في الموقع الإلكتروني للشركة.