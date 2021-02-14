تحديث تطبيق يوتيوب لأجهزة آيفون وآيباد

قدمت شركة جوجل إصلاحًا للأخطاء لتطبيق يوتيوب لأجهزة آيفون وآيباد، وهو التحديث الأول لتطبيق رئيسي من جوجل لنظام iOS منذ شهر ديسمبر.

وشهد ثلاثة من تطبيقات جوجل الأصغر حجمًا إصدارات جديدة في نهاية الشهر الماضي، بينما تم تحديث يوتيوب لأجهزة آيفون وآيباد الآن.

وبعد إصدار منصة مشاركة الفيديو الأخير 15.49.4 في 7 ديسمبر، يرى مالكو أجهزة آبل الآن الإصدار 15.49.6، أي بعد أكثر من شهرين.

وفي حين أنه من الطبيعي لشركات التكنولوجيا أن تتوقف مؤقتًا عن العمل خلال عطلة الشتاء، فإن التحديثات عادةً ما تُستأنف بحلول منتصف شهر يناير.

وبالرغم من وجود تكهنات بأن سبب عدم وجود تحديثات لإصدارات iOS من جيميل والمستندات والبحث والصور هو محاولة لتجنب تسميات الخصوصية الجديدة من آبل، إلا أن جوجل قد أنكرت ذلك صراحة.

وأضافت يوتيوب قسم خصوصية التطبيق قبل وقت طويل من هذا التحديث، وقالت عملاقة البحث في تدوينة بتاريخ 12 يناير: إنها تتجه إلى إضافة التصنيفات إلى تطبيقاتها عندما تكون التحديثات متاحة.

وبالنظر إلى أنه يتم تحديث تطبيقات جوجل لنظام التشغيل iOS من أجل إضافة الميزات الجديدة أو لإصلاح الأخطاء، فإنك ترى تحديثات لقوائم صفحات التطبيقات التي تتضمن تفاصيل خصوصية التطبيق الجديدة.

وتمثل هذه التصنيفات الحد الأقصى من فئات البيانات التي يمكن جمعها- بمعنى إذا كنت تستخدم كل ميزة وخدمة متاحة في التطبيق.

وتقدم البيانات التي تقدمها إلى منتجات جوجل خدمات مفيدة لك، ويمكنك دائمًا التحكم في إعدادات الخصوصية عن طريق زيارة حساب جوجل أو الانتقال مباشرة إلى منتجات جوجل التي تستخدمها عبر iOS.

وتطلب شركة آبل من الشركات تطبيق ملصقات الخصوصية، التي أطلقتها في 14 ديسمبر، قبل أن تتمكن من تحديث تطبيقات iOS الحالية.

وتلقت بعض تطبيقات جوجل الأخرى – Stadia و Authenticator و Translate و Classroom، على سبيل المثال – تحديثات iOS.

وتم تحديث عائلة يوتيوب (الموسيقى والتلفزيون والاستوديو) بمتطلبات آبل في أوائل شهر فبراير، وصرحت جوجل علنًا بالتزامها بإضافة التصنيفات.

ويأتي تحديث يوتيوب في الوقت الذي واجه فيه مالكو آيفون في وقت سابق من هذا الأسبوع رسالة توضح أن هذا التطبيق قديم عند محاولة تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل، ولم تكن هناك مشكلة أمنية فعلية، وتمت إزالة التحذير بسرعة.