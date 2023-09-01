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تسلا تطلق نسخة محدثة من موديل 3 في الصين وأوروبا

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2023 9:54 صباحًا
مركز خدمة ومبيعات تسلا في فيستا - كاليفورنيا

مركز خدمة ومبيعات تسلا في فيستا - كاليفورنيا (رويترز)

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كشفت تسلا الجمعة النقاب عن نسخة محدثة تقدم مدى قيادة أطول للشحنة الواحدة من طرازها موديل 3 معاد تصميمه في الصين وأسواق أخرى منها أوروبا والشرق الأوسط وأستراليا واليابان، وهو ما يضع ضغطا على منافسين من المتوقع أن يعلنوا عن سيارات كهربائية جديدة في الأيام القليلة المقبلة.

ففي الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، تأتي النسخة المحدثة من موديل 3 في الفئة الأرخص بسعر يزيد 12 بالمئة عن الطراز السابق ذي الدفع الخلفي للعجلات، وهو ما يخالف الاتجاه نحو تخفيض الأسعار الذي أشعل حرب أسعار بين تسلا ومنافسيها الصينيين في صناعة السيارات الكهربائية.

النسخة المحدثة من موديل 3 هي أول سيارة جديدة أو محدثة لتسلا منذ أن أطلقت سيارتها الأكثر مبيعا عالميا موديل واي في 2020. وتعتزم تسلا بدء إنتاج شاحنتها الصغيرة سايبرترك في وقت لاحق من العام الجاري.

وطرح موديل 3 في الصين وأسواق تصدر إليها تسلا من مركزها للتصنيع هناك يشي بأن مصنعها في شنغهاي سيكون أول من يصنع هذا الطراز. وتصنّع تسلا أيضا موديل 3 في مصنعها بفريمونت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويشير الموقع الإلكتروني للشركة إلى أن الطراز الجديد من موديل 3 سيقدم مدى قيادة أطول للشحنة الواحدة للسيارات التي تطرح في الصين. ويبلغ المدى للنسخة القياسية 606 كيلومترات للشحنة الواحدة بناء على معايير الاختبار الصينية. ويزيد هذا تسعة بالمئة تقريبا عن الطراز الأساسي الذي تطرح نسخته الأحدث في الصين.

وقالت تسلا إنها بدأت في تلقي الطلبيات وستبدأ التسليم في الصين في الربع الرابع من العام. وفي أستراليا، تم تحديد موعد التسليم في يناير كانون الثاني.

وأفاد الموقع الإلكتروني للشركة اليوم بأن سعر النسخة الجديدة من موديل 3 في الصين يبدأ من 259900 يوان (35807.78 دولار).

    المصدر :
  • رويترز

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