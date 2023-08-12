تحديث جديد.. زر "إنهاء المكالمة" بجهاز "آيفون" الخاص بك قد يتغير موقعه!

يعد الخريف وقتًا مثيرًا لشركة آبل حيث أنه يصادف مناسبة حدثها السنوي، حيث تعرض أحدث موديلاتها من أجهزة “آيفون” وساعات آبل والبرامج الخاصة بها.

في شهر سبتمبر من هذا العام، نتوقع أيضًا إصدار iOS 17، والذي سيهز بعض عناصر iOS الأساسية، بما في ذلك زر الاتصال باللون الأحمر.

ووفقاً لموقع “zdnet”، سيغير iOS 17 شكل شاشتك عند إجراء مكالمة، حيث لاحظ مستخدمو الإصدار التجريبي مؤخرًا أن موضع زر إنهاء المكالمة على تلك الشاشة قد تحرك.

لن يظل زر الاتصال الأحمر موجودًا في الصف الثالث بمفرده أسفل الأزرار الستة الأخرى ولكنه بدلاً من ذلك يستبدل زر “جهات الاتصال” في الصف الثاني.

يساعد هذا التغيير في توفير مساحة أكبر لعرض ملصقات جهات الاتصال، وهي ميزة جديدة تتيح لك تخصيص طريقة عرضك بالضبط على هاتف شخص ما عندما تتصل به.

على الرغم من أن التغيير طفيف نسبيًا، فقد يحتاج المستخدمون إلى بعض الوقت لضبط وتجنب النقر فوق المكان الذي كان عليه الزر بعد سنوات من وجوده في نفس الموقع.

تغيير آخر، على الأرجح للأفضل، هو تبديل زر FaceTime مع زر لوحة المفاتيح.

سيمنع هذا التغيير المستخدمين من إجراء مكالمات FaceTime عن طريق الخطأ من خلال النقر على زر الوسط السفلي، وهو ما قد يفعلونه بسبب العادة بسبب ذاكرة العضلات.

نظرًا للإثارة المحيطة بالأجهزة الجديدة، من السهل التغاضي عن أحدث إصدار من برامج Apple، ولكنك سترغب في الانتباه لأن iOS 17 يحتوي على ميزات جديدة من شأنها تحسين تجربة المستخدم على كل جانب من جوانب iPhone تقريبًا، بما في ذلك ملصقات جهات الاتصال، نسخ حية لرسائل البريد الصوتي، وميزة ترك رسالة في Facetime، وإسقاط الاسم، والمزيد.

تم إصدار الإصدار التجريبي من iOS 17 علنًا في يوليو، وكان الجمهور مرحبًا بتجربته بأنفسهم.

إذا كنت تريد أن ترى هذه الميزة بنفسك من بين الآخرين، فإن التسجيل أمر بسيط للغاية. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه نظرًا لأنه لا يزال في مرحلة تجريبية، فقد يأتي مع بعض مشكلات الأداء، مثل استنفاد البطارية بشكل أسرع.