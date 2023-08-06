أعلنت شركة OpenAI عن تحديث جديد لتطبيق ChatGPT تقدم من خلاله مميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم.

تستعد OpenAI لدفع التحديث الجديد من تطبيق ChatGPT للمستخدمين بالتحسينات المقدمة في التطبيق خلال الأسبوع المقبل، والذي يشمل مميزات مثل أمثلة سريعة، ومقترحات للردود، وأيضاً إستخدام GPT-4 كنموذج إفتراضي.

ومن المقرر أن تدعم الأمثلة السريعة المستخدمين في تحديد صياغة أكثر كفاءة للإستفسارات الخاصة بهم، وذلك عبر أمثلة ومقترحات سريعة للمستخدم.

كما سيتيح ChatGPT إستمرار عرض مقترحات لعمليات ذات صلة بإستفسارات المستخدم للتعمق بتفاصيل أكثر دقة.

أيضاً يعد دعم نموذج GPT-4 إفتراضياً أحد التغييرات الملحوظة في هذا الإصدار، والذي تستبدل به الشركة نموذج GPT-3.5، ومن المقرر أن يعمل روبوت الدردشة على تذكر الإصدار الأخير المستخدم، لذا لن يحتاج المستخدم لإجراء التبديل يدوياً.

من جانب أخر يدعم هذا التحديث المستخدمين في التحميل المتعدد للملفات، كما يدعم ChatGPT تحليل الملفات في وقت واحد.

أيضاً يدعم روبوت الدردشة الآن التسجيل بآداء أسرع مع تثبيت تسجيل المستخدم في التطبيق لفترات أطول، لذا لن يحتاج المستخدم إلى التسجيل من جديد كل أسبوعين، كما تم تحسين عملية التسجيل.

يمكنك أيضاً من خلال هذا التحديث الجديد إستخدام إختصارات لوحة المفاتيح لتنفيذ إجراءات مثل “Ctrl + Shift + C” على سبيل المثال لنسخ مجموعة من التعليمات البرمجية.