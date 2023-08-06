تحديث جديد مرتقب من واتساب لتعزيز أمان الحساب

كشف تطبيق WhatsApp، المملوك لشركة Meta، عن العديد من الميزات الجديدة مؤخرًا، فقد أجرت الشركة بعض التعديلات على واجهة المستخدم باتباع إرشادات Material Design 3.

وتم طرح واجهة المستخدم الجديدة مؤخرًا من خلال التحديثات التجريبية. ووفقًا لـ WABetaInfo، يهدف تحديث الإصدار 2.23.16.15 إلى تعزيز أمان حساب المستخدم باستخدام عناوين البريد الإلكتروني، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة حتى الآن

وفي وقت سابق من هذا العام، قدم WhatsApp ميزات أمان مختلفة، مثل الحماية من عمليات النقل غير المصرح بها للحسابات إلى أجهزة مختلفة، والدفاع ضد البرامج الضارة التي تستغل WhatsApp، والتحقق من رمز الأمان المبسط من خلال الرموز الآلية، مما يدل على التزامهم بأمان المستخدم.

يشير التحديث التجريبي الجديد إلى نية WhatsApp في تقديم ميزة أمان مرتبطة بعناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين، مما يضيف طبقة إضافية من الحماية.

ستكون الميزة اختيارية ومنفصلة عن عملية التحقق المكونة من خطوتين الحالية، والتي تستخدم أيضًا عناوين البريد الإلكتروني.

وبينما تظل التفاصيل حول كيفية اختلاف هذه الميزة الجديدة عن العملية الحالية غير معلنة، يبدو أنها أداة واعدة لحماية حساب المستخدم والتحقق منه في سيناريوهات محددة.

لا تزال ميزة الأمان المستندة إلى البريد الإلكتروني قيد التطوير، وسيتم إطلاقها في تحديث WhatsApp التجريبي فيالمستقبل.