تحديث جديد من آبل.. تشغيل سيارتك من خلال هاتف الـ”ايفون”

تواصل شركة آبل ابهار العالم في التحديثات التي تضيفها على هواتف الايفون ، مما يفتح الباب أمام الشركة العملاقة للتربع على عرش التكنولوجيا العالمي .

أعلنت شركة “آبل” عن تحديث لنظام تشغيل هاتف “أيفون”، اليوم الاثنين، والذي سيسمح للسائقين باستخدام جوالاتهم كمفاتيح لفتح وتشغيل السيارات الرقمية.

وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، لبدء استخدام “أيفون” بهذا الشكل، يجب إقرانه (يمكن استخدام ساعة آبل الذكية كبديل للهاتف) بسيارة تدعم الميزة الجديدة التي سيطلق عليها اسم “كار كي”.

واعتمادًا على كيفية إعداد المستخدم لملف التعريف الخاص به، قد يضطر إلى إجراء مسح ضوئي للوجه أو مسح بصمة الإصبع لفتح سيارته في كل مرة يقترب فيها.

يمكن أيضًا استخدام “الوضع السريع” لتخطي المسح البيومتري، وبمجرد دخول السيارة، وفي حال لا يزال هاتف “أيفون” الخاص بالسائق في جيبه أو حقيبته، يمكن تشغيل المحرك مباشرة.

كما سيتمكن مستخدمو “كار كي” من مشاركة المفاتيح الرقمية مع أحد أفراد العائلة أو الأشخاص الموثوق بهم، عبر خدمة “آي مسج” للتراسل، ويمكن لمالك السيارة تحديد الوقت الذي يستطيع فيه مستلم المفتاح المشترك تشغيل السيارة.

ستكون شركة “بي إم دبليو” –كما كان متوقعًا- أول من يقدم خدمة “آبل كار كي”، والتي ستتوافر في سياراتها من الفئة الخامسة لعام 2021، ابتداءً من يوليو/ تموز القادم.

تسريب صور لنماذج هاتف آيفون 12 القادم

عادة ما تظهر صور لقوالب آيفون كل عام قبل بضعة أشهر فقط من الوقت المعتاد لإطلاق آبل لها في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول. وعادة ما تستند تلك القوالب إلى مخططات يتم الحصول عليها من سلسلة التوريد الصينية، مثل القوالب التي تسربت الأسبوع الماضي. وتستخدم هذه الدمى غالبا للمساعدة في اختبار الهاتف قبل الكشف الرسمي عنه.

وتتوافق الصور المسربة في الغالب مع التفاصيل التي نعرفها بالفعل، حيث يتميز الجهاز بتصميم على غرار آيباد برو (iPad Pro) مع حواف مسطحة. ومن المتوقع أن تطلق آبل ثلاثة هواتف آيفون هذا العام في ثلاثة أحجام هي 5.4 بوصات و6.1 بوصات و6.7 بوصات. وتعطي صور ديكسون المسربة مقارنة واضحة بين الأحجام الثلاثة الجديدة.

ومع ذلك، لا تعكس إعدادات الكاميرا ما هو متوقع. فقد اتفقت التسريبات السابقة إلى حد كبير على أن طرازي آيفون 12 في 5.4 بوصات و6.1 بوصات سيحتويان على إعدادات كاميرا مزدوجة (كاميرتين خلفيتين)، في حين أن طرازي ‌آيفون 12 برو بأحجام 6.1 بوصات و6.7 بوصات سيكون لديهما إعدادات كاميرا ثلاثية. من الملاحظ أيضا أن القوالب تفتقد الماسح الضوئي (LiDAR)، المتوقع وجوده على الأقل على طراز 6.7 بوصات.

ويحذر ديكسون من أنه لا يجب الاعتماد بشكل كبير على تخطيطات الكاميرا في هذه الصور. لكن يعتقد أنها تقدم صورا واضحة لما قد يبدو عليه تصميم الهيكل القادم عبر الأحجام الجديدة المختلفة.

من المعروف أن ديكسون سرّب نماذج تصميمات في الماضي مثل تحديث آيباد برو 2020، كما توقع حديثا أن يشهد تجمع المطورين الأخير الإعلان عن آي ماك الجديد مع لغة تصميم مختلفة وحواف أرفع.