تحديث جديد من غوغل لتسهيل مزامنة الحسابات

تضع العملاقة الأمريكية شركة غوغل ضمن أولوياتها تسهيل دخول المستخدمين لحساباتهم على أجهزة متعددة، مثل: الأجهزة اللوحية، أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية، أو المحمولة، أو هواتف الأندرويد.

وبحسب موقع ”إنغادجيت“، يطرح عملاق البحث قريبًا تحديثًا جديدًا، سيؤدي إلى التخلص من الحاجة إلى مزامنة حساباتك على غوغل، حيث سيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول ببساطة بضغطة زر واحدة.

كما سيؤدي هذا التحديث إلى القضاء على ما يعتبره الكثيرون عملية مملة ومحبطة إلى حد ما، ويأمل بجعل عملية التسوق لشراء الهدايا في موسم الأعياد الحالي أكثر يسرًا وسهولة.

وفي مدونة ”Chromium“ الرسمية، تقول غوغل إنها تعمل على تحسين مزامنة متصفحها الشهير غوغل كروم، حيث يصبح بإمكان المستخدم الآن تسجيل الدخول، وحفظ كلمات المرور، والوصول إلى حسابه على الجهاز الذي يستخدمه أو عبر جميع الأجهزة، وكل ذلك دون إجراء مزامنة.

وجاء في المنشور:“عند تسجيل الدخول إلى إحدى خدمات غوغل مثل جيميل، يمكنك الآن اختيار تسجيل الدخول إلى ”كروم“ باستخدام أحد حسابات غوغل على الجهاز، بنقرة واحدة ودون الحاجة إلى إعادة إدخال بياناتك“.

وتهدف ”غوغل“ من خلال طرح الميزة الجديدة، إلى توفير مدفوعات أكثر سلاسة خلال موسم الاحتفالات المنتظر، وتجربة إدارة كلمات المرور لمستخدمي غوغل كروم، بحسب ما تشير تقارير متداولة.

ووفقًا للمدونة الرسمية، كان عليك في السابق تشغيل مزامنة المتصفح الشهير لحفظ معلومات وكلمات مرورك على حساب غوغل، ما مثل صعوبة بالنسبة للذين لسبب ما لم يقوموا بتمكين ميزة المزامنة.

ومع الميزة الجديدة، ستكون تجربة إدارة الدفع وكلمة المرور على ”كروم“ سلسلة لجميع المستخدمين الذين سجلوا الدخول، حال استخدموا مزامنة كروم أم لم يستخدموها.