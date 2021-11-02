تحديث جديد من "فايرفوكس" للهواتف الذكية

أعلن متصفح الإنترنت “فايرفوكس”، عن طرح ميزات جديدة عبر تطبيقه على الهواتف الذكية، تقي ذاكرة المستخدمين من الإجهاد.

وتتضمن نسخة “فايرفوكس 94” الجديدة على هواتف “آيفون” و”أندرويد” صفحة رئيسية تسهل العودة إلى ما كان المستخدمون يفعلونه قبل أن يضطروا إلى إغلاق التطبيق لسبب عارض ولانشغالهم بأمر آخر، بحسب موقع “إنغادجيت”.

وأكدت شركة “موزيلا” المصممة لتطبيق “فايرفوكس” أنها تسعى من خلال التحديث الجديد إلى “رفع ذلك العبء العقلي الثقيل المتمثل في التذكر لإنهاء تلك المقالات التي لا يتم الانتهاء من قراءتها أو موضوعات البحث خلال الإجازة”.

ولتنفيذ هذا، فإن الصفحة الرئيسية الجديدة لتطبيق “فايرفوكس” أصبحت تتضمن طريقة سهلة للانتقال إلى آخر علامة تبويب مفتوحة، كما تحتوي الآن على أحدث الإشارات المرجعية المحفوظة.

كما تتوافر ميزة في نسخة “فايرفوكس 94” على هواتف “أندرويد” وهي أن صفحته الرئيسية قادرة على جمع استعلامات البحث بحسب الموضوع، فمثلا في حال البحث عن أمور لعطلة قادمة يتم التخطيط لها، فإن متصفح “فايرفوكس” يقوم بتجميع النتائج التي يصل إليها المستخدم وإدراجها جميعا بدلا من فتحها في علامات تبويب منفصلة.

وعلى ذكر علامات التبويب المنفصلة، فإن “فايرفوكس 94” سيقوم بالتخلص من تلك التي لم يتم العودة لزيارتها في غضون 14 يوما، وتلك الميزة تتوافر أيضا على هواتف “أندرويد” فقط، على أن تطرح على “آيفون” خلال الأشهر المقبلة.