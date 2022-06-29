تحديث جديد من فايرفوكس يدعم خصوصية المستخدمين

منحت شركة موزيلا مستخدمي متصفحها الشهير فايرفوكس، ميزة جديدة تدعم خصوصيتهم خلال تصفح مواقع الإنترنت.

وستمنع الخاصية الجديدة في الإصدار الجديد 102 مواقع مثل فيسبوك من تتبعك عبر مواقع الويب من خلال إزالة التصنيفات من عناوين URL المستخدمة لتتبعك.

وتستخدم العديد من الشركات، بما في ذلك فيسبوك، تصنيفات استعلام URL مخصصة لتتبع النقرات على الروابط. وعلى سبيل المثال، تربط فيسبوك تصنيف استعلام fbclid بالروابط الصادرة لتتبع النقرات.

ومع إصدار فايرفوكس 102، أضافت موزيلا ميزة تجريد تصنيف الاستعلام الجديدة التي تعمل تلقائيًا على تجريد العديد من تصنيفات الاستعلام المستخدمة للتتبع من عناوين URL عند فتحها، سواء كان ذلك عن طريق النقر فوق ارتباط أو لصق عنوان URL في شريط العناوين.

ومن المحتمل أنك لاحظت هذه الاستعلامات عند النقر فوق ارتباط يأتي من فيسبوك، وعلى سبيل المثال. بدلاً من عرض https://www.aitnews.com/example.html، فقد يعرض شيئًا مثل https://www.aitnews.com/example.html?fbclid=aa7-V4yb6Yfit_9_Pd.

وهذا الخليط من الأحرف بعد علامة الاستفهام هو تصنيف استعلام يمكن أن يخبر الشركة أنك نقرت على رابط، مما يساعدها في تصنيفك ضمن حساب لاستهداف بالإعلانات.

وإذا قمت بتمكين ميزة التجريد في أحدث إصدار من المتصفح، فإنه يزيل هذا الخليط من الأحرف بعد علامة الاستفهام قبل تحميل عنوان URL. وتعمل الميزة عبر قائمة الحظر وتغطي فيسبوك و Olytics و Drip و Vero و HubSpot و Marketo.

فايرفوكس يواصل تعزيز الخصوصية

بمجرد تمكين الميزة، يزيل المتصفح تصنيفات التتبع من عناوين URL عند النقر فوق الروابط أو لصق عنوان URL في شريط العناوين.

وتعد ميزة تجريد تصنيف الاستعلام الجديدة جزءًا من حماية التتبع المحسّنة لفايرفوكس. ولتمكين تجريد تصنيفات الاستعلام، انتقل إلى إعدادات المتصفح، ومن ثم انقر فوق الخصوصية والأمان. وقم بتغيير حماية التعقب المحسّنة إلى صارمة.

ومع ذلك، لن يتم تجريد تصنيفات التتبع هذه في الوضع الخاص حتى مع تمكين الوضع الصارم. ولتمكين الميزة في الوضع الخاص أيضًا، أدخل about:config في شريط العناوين، واضبط خيار privacy.query_stripping.enabled.pbmode على فعال.

وتجدر الإشارة إلى أن تعيين الحماية المحسّنة للتتبع على صارم قد يتسبب في حدوث مشكلات عند استخدام مواقع معينة.

وإذا قمت بتمكين هذه الميزة ووجدت أن المواقع لا تعمل بشكل صحيح، فما عليك سوى إعادة تعيينها مرة أخرى إلى الإعداد القياسي (تعطيل هذه الميزة) أو الإعداد المخصص، الذي يتطلب بعض التغيير والتبديل.