تحديث جديد من واتساب يتعلّق بالمحادثات الجماعية

كشف تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، عن تحديث جديد يقدّم من خلاله ميزة إنشاء مجموعات الدردشة بأعداد مستخدمين تصل بحد أقصى إلى 512 مستخدماً.

وكان الحد الأقصى قبل التحديث 256 شخصاً فقط، بحسب موقع “WABetaInfo”.

وجاء التحديث الجديد ليكون الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، فالتحديث الأول الذي شهده “واتساب” يقدم للمستخدمين إمكانية تبادل ملفات بمساحة كبيرة بحد أقصى 2 جيجابايت، وذلك ارتفاعاً من 100 ميجابايت فقط.

وتعتبر التحديثات الجديدة من “واتساب” محاولة للبقاء في المنافسة أمام “تليغرام” الذي لا يمر شهر إلا ويقدم مزايا ثورية جديدة لمستخدميه.

فعلى مستوى المحادثات الجماعية، “تليغرام” يقدم ميزة إجراء المكالمات بمعدل 1000 شخص للمكالمة الواحدة، كما أنه في نيسان الماضي، قدم ميزة تحديد صوت معين للإشعارات القادمة من محادثة معينة.

وكذلك إمكانية التحكم في مدة إيقاف الإشعارات من محادثة معينة، بحيث تتراوح تلك المدة من 8 ساعات إلى يومين.

هذا ويسمح “تليغرام” للمستخدمين بالتحكم بشكل فردي في عملية المسح التلقائي للرسائل بشكل دوري داخل كل محادثة على حدة.

وفي نيسان الماضي، استقبلت خدمة التراسل الخضراء عدداً من المزايا الجديدة، مثل تطوير تجربة المستخدمين مع الرسائل الصوتية، عبر إمكانية التوقف خلال تسجيل رسالة صوتية.

أمّا على مستوى الاستماع، فأضاف التطبيق خاصية للتذكير عند الجزء الذي توقف المستخدم عنده في الاستماع لرسالة صوتية معينة.

كما كشفت خدمة “واتساب” عن ميزة Communities، التي تسمح للمستخدمين بربط العديد من المحادثات الجماعية في كيان واحد، يمكن التواصل معهم في آن واحد.

وذكر موقع XDA Developers، في تقرير في منتصف أبريل الماضي أن “واتساب” تطور ميزة جديدة لتبادل الرسائل النصية، والاستماع إلى الرسائل الصوتية بسهولة عبر نظارة “ميتا” الجديدة RayBan Stories.

وتقوم الميزة التجريبية على توجيه أوامر صوتية مباشرة عبر النظارة، من دون الحاجة لفتح الهاتف، فيتولى مساعد فيسبوك الذكي تنفيذ الأوامر المتعلقة بقراءة الرسالة الواردة أو إرسال رسالة أو إنشاء محادثة جديدة.