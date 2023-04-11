تحديث جهات الاتصال.. ميزة جديدة من واتساب

طرح تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدميه تتيح لهم إضافة جهات الاتصال وتعديلها دون الحاجة لمغادرة التطبيق والذهاب لقائمة الاتصال لتسجيل الأرقام الجديدة.

وبالفعل تم طرح الميزة الجديدة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية، ومن المتوقع أن يطرح التحديث لكل المستخدمين في المستقبل.

ووفقا لما كشف عنه موقع wabetainfo، المصدر الأول والرسمي لأبرز مستجدات تطبيق الواتساب، فإن الميزة الجديدة ستوفر على المستخدمين وقت تحديث جهات الاتصال عبر القائمة الرئيسية في الهاتف، وفي النسخة الحالية من تطبيق واتساب فإنها تتيح للمستخدمين تسجيل الأرقام الجديدة عبر التطبيق إلا أنه ينتقل تلقائيا لتطبيق جهات الاتصال على الهاتف، إلا أن الميزة الجديدة تعفيك من عملية التبديل بين التطبيقات.

وبفضل الميزة الجديدة يمكنك تعديل جهات الاتصال مباشرة من الواتساب سواء بتغيير الاسم أو الرقم أو إضافة رقم آخر، بسهولة دون الحاجة للذهاب لقائمة الاتصال على هاتفك.

وشهد الأسبوع الجاري سلسلة من التحديثات التي طرحها تطبيق واتساب لمستخدميه، بالشكل الذي يوفر لهم تجربة مميزة، ومن أمثلة تلك الميزات الآتي:

– منع الرسائل الهامة من الاختفاء.

– تطوير أداة النشرات الإخبارية، حيث يواصل واتساب تطويرها ليتم طرحها في القريب العاجل.

– فتح وإدارة الدردشات المقفلة.

– إضافة 15 فترة إضافية لاختفاء الرسائل أما سنة واحدة – 180 يوما – 60 يوما – شهر – 21 يوما – 14 يوما – 6 ايام – 4 أيام – 3 ايام – يومين – وصولا لـ12 ساعة أو 6 ساعات إلى ساعة واحدة فقط.

– استحداث تصاميم مختلفة للأقسام المختلفة داخل التطبيق.

– ميزة أخرى تستهدف تحديث حالة الفيسبوك المنشورة عبر الواتساب دون مغادرة التطبيق.

– أداة جديدة تمكن المستخدمين من التواصل عبر المكالمات خلال رابط.

– تسجيل مقاطع الفيديو دون الحاجة لاستخدام اليدين.

– مشاركة الملفات والمستندات التي يبلغ حجمها 2 جيجا بايت.

– تعديل الرسائل النصية بعد إرسالها في مدة قدرها 15 دقيقة.

وفي وقت سابق، حذر خبراء الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من حيلة جديدة يستخدمها المحتالين لاختراق هواتف الأفراد عبر تطبيق الواتساب عبر إرسال نص كودي مكون من 6 أرقام خلال محادثة حقيقية مع أحد الأصدقاء، يمكنك معرفة أكثر عن الـ”تحذير جديد من حيلة الـ6 أرقام المؤدية لاختراق الأجهزة عبر واتساب”.