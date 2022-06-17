تحديث مميز لمنصة PS5 يتيح تعديل مقاطع اللعب على غرار تيك توك

كشف تشركة سوني اليابانية عن وضع تحرير سريع جديد لـ PS5 Share Factory Studio والذي سيسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة للعب مع تنسيقات محددة مسبقًا تشبه Tik-Tok.

وفي منشور بالمدونة، أوضحت سوني ميزة التحرير الجديدة والتي تسمى Bits حيث ستتيح للاعبين اختيار نمط بت منظم لمقطع اللعب، أو تخصيص لقطاتهم بشكل أكبر باستخدام وضع “التحرير السريع”.

يمكن للاعبين توقع طرح أنماط بت جديدة كل أسبوع. ستستند سمات Bits إلى الأحداث الخاصة والعطلات والمواسم والمحتوى الشائع.

وكتبت الشركة في مدونة PlayStation الرسمية: “هدفنا مع Bits هو جعل الأمر سهلاً للغاية وممتعًا للاعبي PlayStation لإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة لمشاركة الإنجازات الرائعة والأحداث المثيرة وأي نوع آخر من المحتوى اللافت للنظر.

يعتبر Share Factory Studio هو تطبيق تحرير مجاني من PlayStation يسمح للاعبين بالتقاط وتعديل لقطات اللعب مباشرة على الأجهزة الخاصة بهم ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي التطبيق مليء بميزات متقدمة لتحرير الفيديو والصوت، بما في ذلك دعم فيديو HDR والقدرة على إضافة الرسوم المتحركة والملصقات والفلاتر والمؤثرات الصوتية.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين تغمرهم خيارات Share Factory Studio العديدة، يبدو أن Bits طريقة سهلة لإنتاج مقاطع اللعب الملائمة لوسائل التواصل الاجتماعي.