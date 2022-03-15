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تحديث iOS 15.4 يقدم ميزة “Universal Control” لأجهزة الآيباد والـ Mac

منذ 19 ساعة
شركة آبل

شركة آبل

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أعلنت ابل عن إطلاق تحديثها الجديد من iOS 15.4 لمستخدمي هواتف الأيفون، الذي يدعم مستخدمي أجهزة الآيباد وأجهزة ماك بميزة “Universal Control”.

ينطلق التحديث الجديد من نظام التشغيل iOS 15.4 لمستخدمي هواتف الأيفون المتوافقة اليوم، على أن يتوفر للتحميل قبل إطلاق إصدار ابل الجديد iPhone SE وهواتف iPhone 13 المميزة باللون الأخضر للأسواق.

ويأتي التحديث الجديد بميزة دعم التعرف على الوجه والتسجيل بكاميرة Face ID مع إرتداء القناع، كما يأتي التحديث بعدد من الرموز التعبيرية الجديدة للمستخدمين، أيضاً ينطلق هذا التحديث مع تحديث iPadOS 15.4 الذي يتوفر لأجهزة الآيباد، وتحديث macOS 12.3 لأجهزة ماك.

وتقدم ابل ميزة “Universal Control” الجديدة لمستخدمي أجهزة الآيباد وأجهزة ماك من خلال التحديثات الجديدة لأنظمة التشغيل، والتي تتيح استخدام لوحة مفاتيح والفارة لجهاز Mac للتحكم في جهاز iPad لاسلكيًا بشكل كامل، ويمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدم في سحب الملفات من أجهزة الآيباد وإفلات الملفات في أجهزة ماك.

كما يتطلب عمل الميزة دعم الأجهزة بنظام macOS Monterey 12.3 في أجهزة ماك، وأيضاً تحديث iPadOS 15.4 في أجهزة iPadOS 15.4.

 

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