تحد على “تيك توك” يقلب التسلية إلى مأساة

قلب فيديو عبر “تيك توك” الفرح بالحزن بعدما حاولت فتاة تقليد تحدياً خطيراً على “تيك توك”. ونقلت الطفلة، من بليفيربودليان، إلى المستشفى بعد أن عانت من آلام شديدة في المعدة وبدأت تتقيأ “أشياء سوداء”

ويظهر مقطع فيديو منتشر بشكل واسع عبر تطبيق “تيك توك” التحدي الخطير الذي ينطوي على وضع كرات مغناطيسية على جانبي اللسان لجعله يبدو وكأنه مثقوب بحلق معدني، وفقا لتقرير Liverpool ECHO.

وكان لدى ابنة فاي إليزابيث، التي لم ترغب في نشر اسمها على الملأ، 15 خرزة مغناطيسية مهروسة بين أعضائها الداخلية.

وقالت الأم: “تفاقمت الآلام لذا نقلتها إلى مستشفى ويستون. ظنوا أنه ربما كانت الزائدة الدودية في البداية. ثم استبعدوا ذلك واعتقدوا أنه ربما كان التهابا في المعدة والأمعاء حتى بدأت تتقيأ مادة سوداء. لقد أجروا مسحا ووجدوا 10 من الكرات”.

وأضافت فاي أنه تم وضع كرات مغناطيسية في أمعائها والزائدة الدودية.

وخضعت الفتاة لعملية جراحية عاجلة في مستشفى “ألدر هاي” للأطفال. وأوضحت الأم: “كان عليهم أن يزيلوا جزءا من أمعائها ويعيدوا خياطتها. وكانت هناك كرة عالقة في الزائدة الدودية، لذا اضطروا إلى استئصالها”.

وبحلول نهاية الجراحة، تمكن المسعفون من إخراج 15 خرزة مغناطيسية ضخمة من أعضاء الفتاة، التي تركت مع ندبة يزيد طولها عن ست بوصات ولا تزال في المستشفى تحاول التعافي.

Girl, 13, left needing surgery after copying 'tongue piercing' game on TikTokhttps://t.co/YYkv2wJm3A — Liverpool Echo (@LivEchonews) May 25, 2021