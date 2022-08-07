الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذيرات هندية من استخدام أجهزة "ماك بوك ".. اعرف السبب

منذ 43 دقيقة

جهاز ماك بوك برو

A A A
طباعة المقال

أصدر فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر الهندي (CERT-IN) مؤخرًا تحذيرًا لبعض مستخدمي إصدارات macOS، وهو نظام التشغيل الذي يعمل على تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من Apple.

حيث حددت الهيئة الحكومية المخاطر الأمنية على أنها “شديدة الخطورة” وذكرت أنه تم العثور على العديد من الثغرات الأمنية في أنظمة تشغيل macOS والتي قد تجعل مستخدمي Mac هدفًا سهلاً للمتسللين.

وبالنسبة لأولئك غير المقصودين ، فإن CERT-IN هي وكالة تابعة لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وهي مسؤولة عن تسليط الضوء على الأخطاء وتهديدات الأمن السيبراني مثل التصيد الاحتيالي والقرصنة.

وفقًا للمنشور الرسمي ، فإن أجهزة Mac التي تعمل بنظام macOS Catalina قبل التحديث الأمني ​​2022-005 ، وإصدارات Apple macOS Big Sur السابقة لـ 11.6.8 وإصدارات Apple macOS Monterey السابقة لـ 12.5 تتأثر بالثغرات الأمنية الحالية.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    الفضاء- تعبيرية
    رواد الفضاء لمهمة "شنتشو-14" الصينية يتمتعون بحالة صحية جيدة
    شعار شركة سامسونغ
    سامسونغ تطلق الإصدار التجريبي من تحديث One UI 5.0 لهواتف Galaxy S22
    شعار يوتيوب
    خاصية مميزة لمستخدمي تطبيق يوتيوب "بريميوم" على أندرويد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!