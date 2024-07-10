تحذير أمني.. لماذا يجب عليك تحديث كلمات المرور الآن؟

بعد صدور تقارير عن اختراق ضخم للأمان السيبراني، دعا خبراء سيبرانيون، مستخدمي شبكة الإنترنت، إلى تحديث كلمات المرور الخاصة بهم فوراً، بعد أن سرّب أحد المتسللين ويدعى “Obama Care”، نحو 10 مليارات كلمة مرورو، وفق “ديلي ميل”.

ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم، إن “المعلومات قد تسمح للمتسللين باستهداف أي نظام غير محمي ببرامج أمنية صارمة بما في ذلك الخدمات عبر وغير المتصلة بالإنترنت والكاميرات عبر الإنترنت والأجهزة الصناعية”.

وبحسب الخبراء، “يبدو أن الشخص المتسلل يستخدم 8.4 مليار كلمة مرور من منتدى سابق للجريمة صدر في 2021، ومع ذلك، تم الحصول على 1.5 مليار كلمة مرور جديدة إضافية من السجلات من 2021 إلى 2024”.

وأوضح المتسلل أنه “اخترق بعض البطاقات القديمة باستخدام بطاقة 4090 الجديدة، وهي بطاقة رسومات Nvidia المتطورة، التي تحتوي على كلمات مرور حقيقية جديدة فعلية من المستخدمين”.

ووفقا للخبراء، فإنه “يمكن للمستخدمين التحقق من تسرب كلمة المرور الخاصة بهم عن طريق زيارة Cybernews وإدخال كلمة المرور الخاصة بهم.

ويجب على المستخدمين إعادة تعيين كلمات المرور المسربة الخاصة بهم على جميع الحسابات على الفور واختيار كلمات قوية وفريدة من نوعها لا يتم استخدامها على منصات متعددة، وتمكين المصادقة متعددة العوامل التي توفر مستوى ثانيًا من الأمان من خلال طلب التحقق مثل التعرف على الوجه أو رقم التعريف الشخصي بالإضافة إلى كلمة المرور”.