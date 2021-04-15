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تحذير أمني من متصفح مايكروسوفت

15 - أبريل - 2021
شعار مايكروسوفت

شعار مايكروسوفت

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أصدر المركز الوطني الإرشادي السعودي تحذيرا أمنيا من متصفح الويب الخاص بشركة “مايكروسوفت”.

وأورد المركز عبر موقعه الرسمي تفاصيل تحذيره من متصفح “مايكروسوفت إيدج”، حيث وصف مستوى خطورته بالـ”عالي”، وأن القطاع المستهدف منه “الكل”.

وأشار التحذير إلى أن شركة مايكروسوفت أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في المتصفح إيدج، كما أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة عبر الرابطين التاليين: الرابط الأول والرابط الثاني.

وفي وقت سابق، وجّه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني السعودي، التابع للهيئة السعودية للأمن السيبراني، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة، من اكتشافه ثغرات عديدة في متصفح “غوغل كروم”.

وأوضح المركز في بيان، عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن ثغرات “غوغل كروم” يمكنها أن تجعل الهاكرز أو المتطفلين يستغلون المستخدمين، ويزرعون في أجهزتهم برمجيات خبيثة متنوعة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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