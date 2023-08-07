الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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تحذير لأصحاب هذه الهواتف: تطبيق خبيث يسرق بياناتكم الهامة!

منذ 6 دقائق
أغرب وأحدث وسائل التجسس

أغرب وأحدث وسائل التجسس

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حذر خبراء بالأمن السيبراني مستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل “أندرويد” من برنامج تجسس خطير.

وقال خبراء في شركة Cyfirma للأمن السيبراني، إن تطبيق SafeChat الذي كان متوفرا على متجر “غوغل”، يعد من البرامج الضارة الخبيثة.

وحسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن الشركة المتخصصة بالأمن السيبراني، فإن التطبيق “الخبيث” يخدع مستخدميه بالحصول على أذونات أكثر مقارنة بغيره من التطبيقات.

وبعد حصوله على هذه الأذونات، يصبح بمقدور التطبيق الوصول إلى أي معلومات يريدها مخزنة أو مرتبطة بالهاتف.

ورغم إزالة التطبيق من متجر “غوغل”، فإنه سيبقى على هاتف المستخدم إذا قام بتنزيله مسبقا.

وفي هذه الحالة، سيتعين عليه حذف التطبيق يدويا، علما أنه قادر على سرقة بيانات سجل المكالمات ومواقع GPS، والوصول إلى الرسائل والبيانات، وغيرها الكثير.

ولم تكشف شركة Cyfirma عن كيفية جذب “الهاكرز” للمستخدمين كي يقوموا بتنزيل التطبيق، ولكن يعتقد خبراء أنهم يقتروح نقل المحادثات من منصات مثل “فيسبوك” و”واتساب” لأخرى، على اعتبار أنها “أكثر أمانا”.

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