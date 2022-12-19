الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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تحذير لـ"ميتا" بسبب انتهاك متجر فيسبوك لمكافحة الاحتكار

منذ دقيقتين
فيسبوك غيرت اسمها إلى ميتا

فيسبوك غيرت اسمها إلى ميتا

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قالت المفوضية الأوروبية ، الاثنين، إنها حذرت شركة ميتا، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، من أنها تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار من خلال تشويه المنافسة في أسواق الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت وإساءة استغلال هيمنتها.

وقالت المفوضية في رأي مبدئي إنها ستجري مزيدا من التحقيق وقد تفرض غرامة تصل إلى عشرة بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة إذا عثرت على أدلة كافية تثبت انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقالت مارجريت فيستاجر رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي في بيان إنها قلقة بسبب ربط ميتا شبكتها الاجتماعية واسعة الانتشار فيسبوك بخدماتها للإعلانات المبوبة عبر الإنترنت المسماة متجر فيسبوك.

وأضافت “هذا يعني عدم وجود خيار أمام مستخدمي فيسبوك إلا دخول متجر فيسبوك”.

ونفت ميتا أن ممارستها التجارية تنتهك سياسة منع الاحتكار.

وقال تيم لام المتحدث باسم ميتا في بيان “الادعاءات الصادرة عن المفوضية الأوروبية لا أساس لها”.

وأضاف “سنواصل العمل مع السلطات التنظيمية لإثبات أن ابتكارنا في المنتجات في مصلحة المستهلك ومصلحة المنافسة”.

وقالت المفوضية إن ميتا، بالإضافة إلى ربطها خدمة الإعلانات المبوبة على الإنترنت بشبكة فيسبوك الاجتماعية، تسيء أيضا استخدام انتشارها الجارف من خلال فرض شروط تجارية مجحفة من جانب واحد على خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت المنافسة التي تنشر إعلانات على فيسبوك أو إنستجرام.

وأضافت أنها تخشى أن الشروط والأحكام، التي تسمح لميتا باستخدام بيانات ذات صلة بالإعلانات مأخوذة من المنافسين لمصلحة متجر فيسبوك، غير مبررة وغير متناسبة وغير ضرورية لتقديم خدمات الإعلان عبر الإنترنت على منصات ميتا.

    المصدر :
  • رويترز

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