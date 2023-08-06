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تحذير لمستخدمي آيفون.. مهلة 30 يوما

منذ 10 دقائق
هاتف آيفون

هاتف آيفون

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في الوقت الذي تستعد فيه شركة آبل لإصدار نظامها الجديد “iOS 17″، أصدرت الشركة الأميركية تحذيرا لمستخدمي آيفون.

وقالت صحيفة “مترو” البريطانية: إذا كنت تملك “iPhone 8” أو “X” ، فقد حان الوقت للتخلي عنهما، لأنهما لن يدعمان تحديث “iOS 17″ القادم.”

– تم إصدار هذين الهاتفين في عام 2017، وعادةً ما تتوقف “Apple” عن دعم طرازات آيفون القديمة بعد ست سنوات.

– لن يتمكن مالكو “آيفون 8″ و”آيفون إكس” من الحصول على آخر تحديثات البرامج أو الميزات.

– سيفقدون أيضا جميع التحديثات الأمنية الجديدة، مما يجعل الهواتف أكثر عرضة للتهديدات مثل البرامج الضارة والفيروسات.

– من المتوقع أن يتم إصدار iOS 17 في منتصف سبتمبر 2023، مما يعني أن أمام المستخدمين مهلة مدتها نحو 30 يوما.

-تبلغ قيمة الاستبدال في حالة جيدة لجهاز “آيفون إكس” حاليا نحو 190 دولارا، بينما يبلغ سعر “آيفون 8” 90 دولارا و152 دولارا لجهاز “آيفون 8 بلس”.

هواتف آيفون ستدعم النظام الجديد

– آيفون XS وآيفون XS ماكس وآيفون XR.

– آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس.

– آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس.

– آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.

-آيفون 14 وآيفون 14 بلس وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس.

-آيفون SE

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