تحذير لمستخدمي واتساب..هذه الرسالة تسرق بياناتك

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حذّر تقنيون مستخدمي تطبيق “واتسآب” من رسالة احتيالية على شكل فيديو بعنوان مارتينيللي Martinelli، عند فتحها يتم اختراق الهاتف وسرقة البيانات.

وبحسب صحيفة “ميرور” الإنجليزية، ظهرت الرسالة على التطبيق منذ عام 2017، وتم تداولها لأول مرة باللغة الإسبانية، قبل أن تنتشر نسختها المترجمة حول العالم، ثم عادت للتداول مجددا.

وأطلق مهندسون بريطانيون تحذيرا لمواطنيهم من فتح هذا النوع من الرسائل ما يعرض هواتفهم لاختراق لا يقبل الإصلاح.

وطالب المهندسون كل من يتلقى أي من هذه الروابط، خصوصا خدمات “واتسآب غولد”، الإبلاغ عنها برسالة إلى المركز البريطاني لمكافحة الجرائم السيبرانية.

وفي سياف متصل أطلق مختصون تقنيون تحذيرات خلا شهر تموز، إلى مستخدمي تطبيق “واتساب” من تحميل الإصدارات المعدلة من تطبيق المراسلة الفورية.

وأوضح المختصون، أنه في حال قام مستخدمو تطبيق “واتساب” من تنزيل الإصدارات المعدلة، فإنها ستكون عرضة لهجمات الوسيط (MITM) ومخاطر أمن الخصوصية، بحسب ما نقل موقع “WaBetaInfo”.

وقال الموقع: “لا يعد استخدام الإصدار المعدل من واتس آب حلًا لخصوصيتك وأمانك، قم بتنزيل أحدث إصدار عام لنظام التشغيل من على الموقع الرسمي”.

كما حذر من أن “واتساب” يمكنه حظر حسابك مؤقتًا إذا كنت تستخدم نسخة معدلة من التطبيق، متابعًا: على الرغم من أن هذه الإصدارات المعدلة توفر ميزات أفضل بـ 20 مرة من التطبيق الأصلي إلا أن الأمر لا يستحق المخاطرة.

والإصدار المعدل من “واتساب” يعني النسخة التي تقبل بعض التعديلات التي يجريها المطورون على الملف الأصلي لإضافة أو لإزالة بعض الميزات والخواص والتحديثات، وفي أحيان كثيرة يتم إجراء هذه التعديلات لصالح المطورين.