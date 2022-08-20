السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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تحذير من مايكروسوفت.. سبب غريب وراء أعطال عدد من الأجهزة المحمولة!!

منذ 37 دقيقة
مايكروسوفت

مايكروسوفت

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حذرت عملاقة البرمجيات الأمريكية، شركة مايكروسوفت، من سلسلة مشكلات غامضة أصابت عددا كبيرا من الأجهزة المحمولة (لاب توب) بسبب “أغنية” جرى تشغيلها عبر الإنترنت أو تحميلها على الجهاز.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، الجمعة، أن مايكروسوفت نشرت بيانا على مدونتها، قال فيه مهندس البرمجيات الرئيسي للشركة، ريموند تشين “إن إحدى أكبر شركات تصنيع أجهز الكمبيوتر وجدت أن تشغيل أغنية المطربة الأميركية جانيت جاكسون (إيقاع الأمة)، قادرة على تخريب بعض أنواع الحواسيب المحمولة”.

ولكن الأمر لم يتوقف هنا، إذ وجد التحقيق أن تشغيل هذه الأغنية يؤدي إلى حدوث تعطل لدى أجهزة من صنع منافسين، وذلك في حال كان هذا الجهاز قريبا من الجهاز الآخر الذي يشغل الأغنية.

واتضح أن الأغنية التي صدرت عام 1989، تحتوي على واحد من تردادت الرنين الطبيعي في القرص الصلب في الحاسوب الذي تستخدمه هذه الشركة وغيرها.

ولأن الأصوات ببساطة موجات سمعية، فهناك طول موجي لكل مادة يمكن أن تخلق أكبر قدر من الاهتزاز، وهذا ما يعرف بالرنين المتوسط.

وتبين أن أجهزة الحواسيب المحمولة المتضررة التي جرى شحنها منذ عام 2005، تأثرت بتردد كان في أغنية جانيت جاكسون.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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