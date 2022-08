تحذير من 151 تطبيقاً تخدع في صمت ملايين المستخدمين على أندرويد

اكتشف خبراء الأمن السيبراني أكثر من 150 تطبيقا للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد تخدع مستخدميها في صمت.

ويقول الباحثون في Avast إن التطبيقات المخادعة كانت متاحة على متجر “غوغل بلاي” (Google Play) متخفية في شكل لوحة مفاتيح (keyboard) وماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة (QR code scanner) وتطبيقات الخلفيات (wallpaper).

وبمجرد وصولهم إلى الهاتف المحمول للمستخدم، يقومون بسرقة الأموال عن طريق فرض ما يصل إلى 40 دولارا شهريا مقابل خدمات الاشتراك المزيفة.

وقال باحثو Avast إن التطبيقات وقع تنزيلها أكثر من 10.5 مليون مرة من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ولكن وقع إزالتها فيما بعد من متجر تطبيقات “غوغل” الإلكتروني.

ومع ذلك، فإن أي شخص قام بتنزيل أحدها قبل حظرها لا يزال معرضا للخطر. ويحث الخبراء بالتالي على حذف التطبيقات من هواتفهم في أسرع وقت ممكن.

وقام خبراء مكافحة الفيروسات في Avast بتفصيل التطبيقات والهجوم الذي استخدموه في مدونة نُشرت في 24 أكتوبر.

