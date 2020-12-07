تحذير … هذا ما تحتويه هواتف Gionee الصينية

تضمن أكثر من 20 مليون هاتف من هواتف Gionee بين شهر ديسمبر 2018 وشهر أكتوبر 2019 برمجيات ضارة عبر تطبيق Story Lock Screen. وذلك بحسب تفاصيل الأحكام القضائية.

وكانت قد نشرت شبكة الوثائق الصينية للأحكام القضائية حكمًا في قضية تتعلق بشركة صناعة الهواتف الصينية Gionee والبرمجيات الضارة التي تم اكتشافها ضمن هواتفها.

وأصبح تطبيق Story Lock Screen – الذي يتم تحديثه تلقائيًا عبر هواتف Gionee المتأثرة دون علم المستخدم من خلال عملية السحب – أداة للربح من المستخدمين من خلال الإعلانات غير المرغوب فيها وغيرها من الوسائل غير المشروعة.

ووجدت المحكمة أن شركة Baice Technology قد تواطأت مع الشركة المدعى عليها Zhipu Technology، وهي شركة تابعة لشركة Gionee، من أجل زرع البرمجيات الضارة في الهواتف.

وبالنظر إلى عدم كفاءة طريقة السحب الحالية، فقد جرى اقتراح زرع المكون الإضافي للتحديث السريع Dark Horse في تطبيقات، مثل Story Lock Screen، في شهر ديسمبر 2018.

وتمت ترقية التطبيق مع المكونات الإضافية للبرمجيات الضارة، ثم تم استخدام Dark Horse لتثبيت وتحديث البرمجيات الضارة دون علم المستخدم، وبالتالي تحسين كفاءة مهمة السحب، وتم تنفيذ الاقتراح في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وكشفت تفاصيل المحكمة أن Baice Technology و Zhipu Technology نفذتا من شهر ديسمبر 2018 إلى شهر أكتوبر 2019 أنشطة السحب بإجمالي 2.88 مليار مرة.

واعتبارًا من شهر أبريل 2019، بلغ عدد الأجهزة التي يغطيها نشاط السحب الشهري أكثر من 21.75 مليون.

ومن حيث الإيرادات، تشير التقديرات إلى أن شركة Baice Technology قد ربحت 4.2 مليون دولار من أعمال السحب، في حين قدرت نفقاتها بأقل من 1.3 مليون دولار.

وقضت المحكمة بأن الشركة المدعى عليها Zhipu Technology قد ارتكبت جريمة التحكم بشكل غير قانوني في الأجهزة المحمولة.

كما وجدت المحكمة أن المدعى عليهم (شو لي) Xu Li و (تشو ينغ) Zhu Ying و (جيا تشنغ تشيانغ) Jia Zhengqiang و (بان تشي) Pan Qi مذنبين بالتحكم بشكل غير قانوني في الأجهزة المحمولة.

وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 3.5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها نحو 30 ألف دولار على كل منهم.

وتُظهر الإيداعات الصناعية والتجارية أن Gionee تمتلك 85 في المئة من أسهم شركة Shenzhen Zhipu، التي يشتمل نطاق عملها على تطوير تكنولوجيا برامج الحاسب، والأعمال الإعلانية، واستخدام شبكات المعلومات لتشغيل منتجات الألعاب.

يذكر أن هذه الممارسة أصبحت شائعة في الهواتف الصينية الرخيصة، وذلك وفقًا لتقرير نُشر في شهر أغسطس من هذا العام، الذي اكتشف وجود برمجيات ضارة في هواتف Infinix و Tecno يمكنها سرقة أموال المستخدمين.