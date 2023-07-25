تحركات قوية لـ"بيتكوين".. قد تتجاوز 70 ألف دولار في هذا الموعد!

يتوقع نحو 23% من سكان الولايات المتحدة ارتفاع عملة بتكوين إلى أعلى سعر لها على الإطلاق والذي يبلغ حوالي 70 ألف دولار بحلول نهاية عام 2023. فيما يعتقد 47٪ أن هذا سيحدث في السنوات الخمس المقبلة، وفق ما توصلت إليه دراسة حديثة أجرتها شركة “كريبتو فانتاج – CryptoVantage”

يأتي ذلك بالتزامن مع سقوط بتكوين أدنى مستوى الـ 30 دولار مجددًا، حيث تترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة هذا الأسبوع.

توقعات.. بتكوين نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق

يعتقد غالبية المستجيبين في المسح أيضًا أن التضخم المرتفع الذي انتشر مؤخرًا في جميع أنحاء العالم سيجعل صناعة العملات الرقمية أكثر جاذبية للمستثمرين، وهو ما سيرفع الأسعار مستقبلاً.

وأظهر الاستطلاع، الذي استجوب 1000 مقيم أمريكي اشتروا بعض العملات الرقمية في الماضي، أن 70٪ يتوقعون عودة بتكوين إلى ما يقرب من 70 ألف دولار في السنوات الخمس المقبلة. وبالمقارنة، يعتقد 8٪ فقط أن الأصل الرقمي الرائد لن يرتفع إلى هذا المستوى مرة أخرى.

سلط الكيان الذي يقف وراء التحليل الضوء على الموقف الإيجابي العام للمستجيبين بشأن التقييم المستقبلي لعملة بتكوين، مذكراً بأن الانخفاض القادم في العملة الرقمية الأشهر إلى النصف سيكون مقررًا في ربيع عام 2024، فيما يسمى بعملية “التنصيف”.

و”تنصيف” بتكوين هو في الأساس الانخفاض المنتظم والخوارزمي في مكافأة كتلة بتكوين، ويعني ذلك أن المكافآت التي يحصل عليها المعدنون مقابل التحقق من صحة الكتل يتم خفضها بنسبة 50% كل 210 ألف كتلة باستخدام أجهزة كمبيوتر متخصصة كثيفة استهلاك الطاقة.

التنصيف التالي المقرر في أبريل 2024، سيخفض أرباح المعدنين إلى 3.125 بيتكوين لكل كتلة (نحو 94 ألف دولارا) مقارنة بـ6.25 بتكوين حاليا أو ما يساوي 189 ألف دولار تقريبا.

يقام الحدث كل أربع سنوات ويقلل من الجوائز لعمال المناجم إلى النصف، وبالتالي ضمان تباطؤ سرعة إنتاج بتكوين الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن سعر العملة الرقمية الأساسية قد اتجه للصعود بعد جميع عمليات النصف السابقة.

كان المشاركون أيضًا متفائلين للغاية بشأن “الإيثريوم”، حيث قال 46٪ إن لديها فرصة أفضل لتجاوز بتكوين كأكبر أصل مشفر في المستقبل.

في الوقت نفسه، أعرب المشاركون في المسح عن مخاوفهم من أن التقلبات سيئة السمعة في السوق يمكن أن تؤثر سلبًا على أسعار العملات الرقمية.

فيما يعتقد معظم المشاركين في الاستطلاع أن «الاتجاهات المالية العالمية»، مثل التضخم المتصاعد، وارتفاع أسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي الإجمالي، يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في التقييم المستقبلي للعملات الرقمية.

تذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تبنى استراتيجية قوية لرفع أسعار الفائدة بعد وقت قصير من تفشي جائحة COVID-19. وهو ما أدى إلى تقليل اهتمام المستثمرين بالأصول ذات المخاطر العالية، مثل العملات الرقمية.

فيما يتعلق بالتضخم، يعتقد 54٪ من المشاركين أنه سيثير حماسًا إضافيًا تجاه قطاع التشفير. الأرجنتين وتركيا مثالان على احتضان السكان للعملات الرقمية وسط المشاكل النقدية الشديدة في أوطانهم.