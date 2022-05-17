تحسينات مميزة في تحديث iOS 15.5 من شركة آبل.. إليكم التفاصيل

أصدرت شركة أبل تحديث نظام التشغيل iOS 15.5 و iPadOS 15.5 مع تحسينات لكل من Apple Cash و Podcasts، ولكنه يفتقر إلى التحسينات التي تواجه المستخدم، إلا انه يساعد في استرضاء المنظمين المعنيين بالسيطرة المهيمنة للشركة على عمليات الشراء داخل التطبيق.

وتتضمن ميزات iOS 15.5 الجديدة مجموعة من الأزرار المضافة إلى تطبيق المحفظة Wallet. وتتيح هذه الأزرار لمستخدمي بطاقة Apple Cash طلب الأموال أو إرسالها بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك هناك خيار جديد في تطبيق Apple Podcasts يتيح لك وضع قيود على عدد الحلقات المخزنة في هاتفك. ويؤدي أيضًا إلى حذف الحلقات القديمة تلقائيًا، مما يمنع التطبيق من شغل مساحة تخزين كبيرة عبر أجهزة iOS.

ووفقًا لملاحظات إصدار آبل، يتضمن التحديث أيضًا العديد من إصلاحات الأخطاء، بما في ذلك إصلاحات من شأنها تحسين موثوقية أتمتة المنزل. ويعالج iOS 15.5 خطأ قد يتسبب في فشل التشغيل الآلي للمنزل من قبل الأشخاص الذين يغادرون أو يصلون.

وتنص الملاحظات الكاملة للإصدار على ما يلي: تتيح المحفظة الآن لعملاء Apple Cash إرسال الأموال وطلبها من بطاقة Apple Cash. ويتضمن Apple Podcasts خيارًا جديدًا للحد من الحلقات المخزنة عبر آيفون وحذف الحلقات القديمة تلقائيًا. ويعمل على إصلاح مشكلة احتمال فشل أتمتة المنزل. قد لا تتوفر بعض الميزات في جميع المناطق أو عبر جميع أجهزة آبل.

وإلى جانب آخر تحديث لنظام iOS، أصدرت آبل أيضًا macOS Monterey 12.4، وهو التحديث الرئيسي الرابع لنظام التشغيل ‌macOS Monterey‌ الذي تم إطلاقه في شهر أكتوبر 2021.

ويأتي ‌macOS Monterey‌ 12.4 بعد شهرين من إطلاق macOS Monterey 12.3، وهو تحديث أضاف ميزة Universal Control.

ويتضمن التحديث إصلاحًا لجودة كاميرا الويب الرديئة لشاشة Studio Display من آبل. ويقلل التحديث من مقدار التشويش المرئي في الصورة، ويحسن التباين، ويعزز دقة الألوان.

ويمكن الحصول على التحديث من خلال توصيل Studio Display بجهاز ماك يعمل بنظام التشغيل macOS Monterey 12.4.

وتعمل آبل على تحديث البرنامج الثابت لـ Studio Display منذ شهر مارس، وذلك لمعالجة الشكاوى المتعلقة بجودة كاميرا الويب.

ووفقًا للملاحظات، يعمل التحديث على تحسين ضبط الكاميرا، مما يوفر تقليلًا محسّنًا للضوضاء والتباين والتأطير

iOS 15.5 يجلب تحديثات طفيفة

كما أصدرت آبل أيضًا تحديث macOS Big Sur 11.6.6 لأولئك الذين ما زالوا يستخدمون Big Sur، بالإضافة إلى تحديث أمان macOS Catalina 2022-004.

وبعد تحديثات ‌macOS Monterey‌ 12.4 و iPadOS 15.5، لم تعد ميزة Universal Control في المرحلة التجريبية. وقد أصبحت الآن ميزة رسمية تعتبرها آبل خالية من المشكلات. وتمت إزالة تسمية بيتا.

وتم تقديم Universal Control في شهر مارس، وتسمح لك باستخدام فأرة أو لوحة تتبع ولوحة مفاتيح واحدة عبر العديد من أجهزة ماك وآيباد.

ويفتقر iOS 15.5 إلى التغييرات المخصصة للمستخدم. ولكن يحتوي على إشارات إلى عمليات الشراء الخارجية.

ويضع التحديث الأساس لتطبيقات محددة لتكون قادرة على الارتباط بأنظمة الشراء الخارجية، بما يتماشى مع التغييرات التي أعلنتها آبل في الشهر الماضي.

وتطلب آبل عمومًا من المطورين استخدام نظامها للدفع داخل التطبيق لعمليات الشراء الرقمية داخل التطبيق. ولكن هذه السياسة تواجه تدقيقًا متزايدًا من المنظمين في جميع أنحاء العالم.

وصدرت أوامر في بعض البلدان، مثل كوريا الجنوبية وهولندا، لشركة آبل للسماح للعديد من المطورين بالربط بأنظمة الدفع الخارجية.

ويأتي إصدار iOS 15.5 قبل أقل من شهر من إعلان آبل عن تحديث iOS 16 القادم في مؤتمرها السنوي للمطورين.