تحسينات مميزة من فيسبوك لتصفح المجموعات وإدارتها

أتاحت شركة فيسبوك من جديد لمسؤولي المجموعات على التطبيق التواصل العالمي، البدء بإنشاء قنوات للتواصل مع المجموعات بخطوات بسيطة داخل المجتمعات لإجراء مناقشات أعمق حول الاهتمامات المشتركة أو تنظيم مجتمعاتهم حول مواضيع بتنسيقات مختلفة:

قنوات الدردشة المجتمعية: مكان يمكن للأشخاص إرسال رسائل إليه والتعاون وتكوين علاقات أعمق حول الموضوعات بطريقة أكثر في الوقت الفعلي عبر كل من مجموعات فيسبوك وماسنجر.

القنوات الصوتية المجتمعية: ميزة يمكن للمسؤولين والأعضاء من خلالها الدخول والخروج من المحادثات الصوتية في الوقت الفعلي عبر كل من مجموعات فيسبوك وماسنجر.

قنوات خلاصة المنتدى: وسيلة للتواصل بين أعضاء المجتمع عندما يكون ذلك مناسبًا لهم. يمكن للمسؤولين تنظيم مجتمعاتهم حول مواضيع داخل المجموعة حتى يتواصل الأعضاء حول اهتمامات أكثر تحديدًا.

ويمكن استخدام قنوات الدردشة المجتمعية كمكان للناس لإرسال رسائل والتعاون والتحدث حول مواضيع محددة بطريقة أكثر في الوقت الفعلي عبر مجموعات فيسبوك وماسنجر.

وبمجرد إنشاء دردشة، يمكنك تسميتها وتحديد ما إذا كنت تريدها أن تكون من خلال الدعوة فقط. وعندما تنضم إلى دردشة، تتمكن من إرسال الرسائل وتلقي الإشعارات. وإذا أصبحت الدردشة ممتلئة وكنت غير نشط، فقد تضطر إلى الانضمام مرة أخرى.

بينما تعرض المجموعات أيضًا قنوات خلاصة المنتدى المقترحة التي يمكنك الانضمام إليها. وتلاحظ فيسبوك بأنه على الرغم من أن القنوات الصوتية المجتمعية تبدأ بالصوت. ولكن يمكن للأشخاص تشغيل الكاميرا في أي وقت.

تغييرات مجموعات فيسبوك مستوحاة من ديسكورد

كما أعلنت فيسبوك أيضًا أنها تختبر شريطًا جانبيًا جديدًا يساعد المستخدمين في العثور على مجموعاتك المفضلة بسرعة أكبر.

ويسرد الشريط الجانبي مجموعاتك وآخر نشاط داخلها، بما في ذلك المشاركات الجديدة أو الدردشات التي لم تراها بعد.

ولديك أيضًا خيار تثبيت المجموعات المفضلة في الجزء العلوي من الشريط الجانبي حتى تظهر أولاً. ويمنح الشريط الجانبي المستخدمين أيضًا القدرة على اكتشاف مجموعات جديدة أو إنشاء مجموعات خاصة.

كما تعمل فيسبوك على تحسين كيفية تنظيم كل مجموعة عبر قائمة جديدة، بحيث يمكن الانتقال مباشرة إلى ما يحدث.

وضمن مجموعتك، ترى قائمة جديدة تتضمن أشياء مثل الأحداث والمتاجر ومجموعة متنوعة من القنوات لتسهيل التواصل مع الآخرين حول الموضوعات التي تهمك.

ويأتي إطلاق الميزات الجديدة في الوقت الذي قدمت فيه فيسبوك مؤخرًا ميزات جديدة لمساعدة مسؤولي المجموعات في الحفاظ على أمان المجتمعات وإدارة التفاعلات وتقليل المعلومات المضللة.

وأضافت الشركة خيارًا للمسؤولين لرفض المشاركات الواردة تلقائيًا المحددة على أنها تتضمن معلومات خطأ بواسطة مدققين تابعين لجهات خارجية.

وتصدرت المجموعات عناوين الأخبار على مدار السنوات القليلة الماضية. وجاء ذلك نتيجة لاستخدامها المتزايد من قبل أولئك الذين يتطلعون إلى نشر محتوى ضار ومعلومات خطأ. وتهدف الميزات الجديدة إلى معالجة بعض هذه المشكلات ومنح المسؤولين مزيدًا من التحكم في المجتمعات.