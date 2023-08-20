الأحد 4 صفر 1445 ﻫ - 20 أغسطس 2023 |
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تحطم مركبة الفضاء الروسية لونا-25 على سطح القمر

منذ 43 دقيقة
الفضاء الروسية لونا-25

الفضاء الروسية لونا-25

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قالت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية “روسكوسموس” الأحد إن مركبة الفضاء الروسية لونا-25 تحطمت على سطح القمر بعد دخولها لمدار غير خاضع للسيطرة.

هذا وكانت روسيا قد أطلقت مركبة “لونا-25” من قاعدة “فوستوتشني” الفضائية يوم 11 أغسطس الجاري.

في 13 أغسطس أعلنت “روس كوسموس” عن تشغيل الأجهزة العلمية للمركبة لأبحاث الفضاء وذلك لأول مرة بمركبة “لونا ــ 25”.

“لونا-25” تعتبر أول مركبة أوتوماتيكية تم إطلاقها في تاريخ روسيا الحديث إلى القطب الجنوبي للقمر.

يتمثل الهدف الرئيسي من مهمة “لونا-25” بتنفيذ هبوط سلس لها على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي.

ستقوم المركبة باستكشاف ما إذا كانت تلك المنطقة تحوي على الماء أو جزيئات الجليد.

المركبة لونا-25، واحدة من 4 مركبات ومستكشفات للقمر، وهي لونا-26 ولونا-27 ولونا-28.

    المصدر :
  • رويترز

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