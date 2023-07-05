تحليل هام للمتداولين بعملة "بيتكوين".. انخفاض ثم ارتفاع!

لأكثر من أسبوعين، تم تداول عملة البيتكوين المشفرة الرئيسية ما بين 31250 و 29640 دولارًا، على الرغم من التقلبات الأخيرة في السوق، وذلك عندما وصفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “Bitcoin ETF” بأنها ناقصة وغير محددة بشكل كافٍ، إلا أن سعر العملة احترم هذا النطاق وبقي ضمن الحدود.

ووفقاً لتحليل أورده موقع “coingape”، يمكن استخدام إعداد الرسم البياني التالي الذي تم التحقق من صحته من أجل تحديد الآفاق المستقبلية القريبة لسعر البيتكوين.

الرسم البياني اليومي لسعر البيتكوين:

يوفر تشكيل النطاق للمشترين فرصة لاستعادة الزخم الصاعد وإطالة أمد الارتفاع الصعودي.

يمكن أن يؤدي الاختراق فوق 31250 دولارًا إلى ضبط بيتكوين على ارتفاع سريع بنسبة 5 ٪.

حجم التداول اليومي في بيتكوين هو 11.76 مليار دولار، مما يشير إلى خسارة بنسبة 27.5 ٪.

في الرابع من يوليو، انخفض سعر البيتكوين من مستوى مقاومة النطاق عند 31250 دولارًا، حيث عكس هذا الرفض إشارة جديدة للانتكاسات داخل النطاق، وكذلك استمرارية الاتجاه الجانبي.

اعتبارًا من الآن، يتم تداول سعر البيتكوين عند 30575 دولارًا أمريكيًا مع خسارة يومية بنسبة 0.96 ٪. وقد اخترقت الشمعة الحمراء التي ظهرت اليوم أقل من المستويات الدنيا يوم أمس، مما يقدم تأكيدًا مناسبًا لانعكاس السعر.

وقد يؤدي الانهيار المحتمل إلى انخفاض سعر العملة إلى 3٪ لتصل إلى دعم النطاق البالغ 29640 دولارًا. ويمكن للمتداولين المهتمين الدخول في هذا التراجع لتجميع البيتكوين قبل القفزة التالية.

ومع ذلك، يمكن للتجار الحفاظ على توقعات صعودية حتى يحافظ المشترون على مستوى تصحيح 50٪ بما يقارب 28230 دولارًا؛ حتى مع الانهيار تحت دعم 29640 دولارًا ،

هل سيصل سعر البيتكوين إلى 34000 دولار؟

دخل سعر البيتكوين هذا النطاق بعد ارتفاع كبير خلال النصف الثاني من شهر يونيو، ومثل هذه التعزيزات شائعة في الأسواق ذات الاتجاه الصعودي حيث أن المشترين أيضًا يستريحون قبل استئناف الارتفاع الصعودي.

وبالتالي، فإن سعر العملة لديه فرصة أكبر لكسر حاجز 31250 دولارًا، مما يوفر للمشترين أساسًا قويًا للارتفاع نحو المقاومة التالية عند 33000 دولار، ويليها 34850 دولارًا.

مؤشر القوة النسبية: يعكس هبوط الانحدار اليومي لمؤشر القوة النسبية ضعف الزخم الصعودي وبالتالي احتمالية حدوث ترسيخ طويل الأمد.

المتوسط المتحرك الأسي: إن متوسط انحدار المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا الذي يتذبذب بالقرب من 29640 دولارًا يزيد من قوة الدعم في هذا المستوى.