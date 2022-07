تحليل يكشف عن ديناصور مرعب جاب البرازيل قبل 70 مليون سنة

اكتشف علماء الحفريات نوعا جديدا من الديناصورات يبلغ طوله 16 قدما، جاب البرازيل قبل 70 مليون عام.

وكشف تحليل الحفريات أن المفترس المرعب، المسمى Kurupi itaata من قبل الباحثين، كان له أذرع صغيرة وذيل صلب ومهيأ بشكل جيد للركض.

وعُثر على بقاياه في مونتي ألتو، وهي بلدة في ولاية ساو باولو تعد واحدة من أغنى المواقع البرازيلية لاكتشافات الديناصورات.

ويعود النوع الجديد إلى فئة Abelisaurids، وهي الحيوانات المفترسة المهيمنة في نصف الكرة الجنوبي، في الوقت نفسه تقريبا الذي جابت فيه التيرانوصورات أمريكا الشمالية وآسيا.

وفي حين أن Abelisaurids تشبه T-Rex في المظهر العام بأذرع قصيرة صغيرة، إلا أنها كانت تمتلك جماجم قصيرة وعميقة بشكل غير عادي وغالبا ما كانت تحمل قرونا.

Kurupi itaata, 16 ft. abelisaurid that used to roam ancient Gondwana, found in Brazil. https://t.co/mMHLOf4UU1

