تخفيضات كبيرة من "ميتا" على أسعار نظارات الواقع الافتراضي

لا تكاد شركة ميتا أن تخرج من أزمة حتى تظهر أزمة جديد، وفي ظل ما عانته من خسائر بسبب مغامرتها في الميتافيرس، استشعرت شركة ميتا خطرا مرتقبا على مبيعات نظارتها للواقع الافتراضي بسبب أبل.

حيث تستعد قريبا شركة أبل لاقتحام سوق بيع نظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بحسب توقعات بكشف أبل عن أول إنتاج لها من هذا النوع من الأجهزة خلال عام 2023 الجاري.

وطرح أبل لهذه النظارة الجديدة، سيؤثر على مبيعات نظارات “ميتا كويست”، الأمر الذي دفع الشركة للإعلان تخفيضات كبيرة على سعر ما تتيحه من نظارات “كويست”، لإنعاش مبيعاتها، بعد خسائر العام الماضي التي تسبب بها قسم تطوير الميتافيرس التابع لميتا ، والمعروف باسم “ريالتي لابس”.

هذه الخسائر التي تكبدتها ميتا بسبب تطوير الميتافيرس، زادت عن 13 مليار دولار بنهاية عام 2022 الماضي، مع تراجع في مبيعات نظارات “كويست”، رغم طرح ميتا لجيل جديد منها بقدرات فائق نهاية العام الماضي.

وبعد ما تم الإعلان عنه من تخفيضات، أصبحت تكلفة نظارة الواقع الافتراضي Meta Quest 2 المتاحة بسعة تخزين 256 جيجا بايت، يتراوح بين 430 و 500 دولار.

في حين أصبح سعر الجيل الجديد من هذه النظارة، Meta Quest Pro يتراوح بين 500 و 1000 دولار، بعد أن كان يصل سعرها ل 1499 دولارا.