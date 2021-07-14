تدشين منصة Drone Box لإطلاق الطائرات دون طيار في دبي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الأربعاء، عن تدشين منصة Drone Box لإطلاق الطائرات دون طيار في إمارة دبي، التي تهدف إلى خفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من (4.4 دقيقة) إلى دقيقة واحدة فقط.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حساب موقع التواصل ”تويتر“، وذلك عبر سلسلة تغريدات قال فيها: ”خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي.. دشنت اليوم منصة Drone Box.. وهي عبارة عن منصات لإطلاق الطائرات دون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من (٤.٤ دقيقة) إلى دقيقة واحدة فقط.. وسيتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو القادم بإذن الله..“.

خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي .. دشنت اليوم منصة Drone Box .. وهي عبارة عن منصات لاطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من ٤.٤ دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط .. وسيتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو القادم بإذن الله.. pic.twitter.com/yV5Y0zeqYr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 14, 2021

وأضاف: ”كما اطلعت خلال زيارتي اليوم على أنظمة الذكاء الصناعي التي تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية في دبي حسب الأهمية الاقتصادية والسياحية دون تدخل بشري… واطلعت على مشروع ”عيون“ للكاميرات ذات التقنية الذكية.. دبي مراقبة بأكثر من ٣٠٠ ألف كاميرا على مدار الساعة.. وهي من آمن مدن العالم“.

ويستهدف ”إكسبو 2020“ تعريف العالم بقدرة الحدث العالمي ومساهمته في توحيد الجهود العالمية نحو تحقيق مستقبل أفضل للشعوب في جميع المجالات وفق المتغيرات الجديدة في ظل تفشي أزمة فيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19)، التي غيرت من طرق وآليات تعامل العالم مع الأزمات الطارئة، إضافة إلى إلقاء مزيد من الضوء على الامتيازات الكبيرة التي ستعود على الدول جراء مشاركتها وعلى مختلف الصعد.

ومن المتوقع أن يصل عدد زوار معرض ”إكسبو“ إلى نحو 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج الإمارات، في حين إن مبنى الطيران الخاص في دبي الجنوب يستعد لاستقبال نحو 20 ألف حركة جوية خلال فترة المعرض.

وسيبدأ طرح تذاكره للبيع في 18 يوليو/تموز الجاري، حيث يطرح 3 أنواع من التذاكر، إذ تتكلف تذكرة اليوم الواحد 26 دولارا (95 درهما) وتذكرة الشهر 53 دولارا (195 درهما) والستة أشهر 135 دولارا (497 درهما).

يذكر أن إكسبو 2020 دبي سيكون أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وستنعقد فعالياته في الفترة الممتدة بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021 و31 مارس/آذار 2022 بمشاركة أكثر من 200 جهة.