تدعم تشغيل الموسيقى بدون هاتف.. لوكمات تطلق ساعتها الذكية Comet 3

أعلنت شركة لوكمات ، عن إطلاق ساعتها الذكية Comet 3 الجديدة، والتي تدعم تشغيل الموسيقى بدون هاتف ذكي.

وتأتي الساعة بذاكرة داخلية سعة 128 ميجابايت، مما يعني أنه يمكن تخزين كتاب صوتي وقائمة تشغيل للتدريب. وتحتوي الساعة على شاشة مستديرة قياس 1.28 بوصة بدقة وضوح 240 × 240 بيكسل. ويمكن أيضا استعمالها باستخدام الزرين الموجودين على الجانب.

كما تم تجهيز الساعة بمستشعر لمعدل ضربات القلب. ومن الممكن تسجيل 10 وحدات رياضية مختلفة، فضلا عن الحماية من الغبار والماء وفقا لفئة الحماية IP67.

وتتيح الساعة أيضا إمكانية مراقبة مدة وجودة النوم، وهناك أيضا إمكانية تقييم أنشطة الفرد مع إمكانية عرض الإشعارات الواردة على الهاتف الذكي أو التحكم في الكاميرا أو الرد على المكالمات.

نمو سوق الساعات الذكية

ونما الطلب على الساعات الذكية والأساور الصحية منذ ظهور جائحة كوفيد في نهاية عام 2019، لزيادة الاهتمام بالحالة الصحية ومتابعتها،

وكشفت شركة IDC المتخصصة في الإحصائيات والدراسات، الصادرة مطلع شهر مارس/آذار الماضي، عن سيطرة “أبل” الكبيرة على سوق الساعات الذكية في نهاية العام الماضي، حيث تمكنت من الاستحواذ على 36.2% من الحصة السوقية للساعات في الربع الأخير من 2020.

واستحوذت “شاومي” على 8.8% من الحصة السوقية، تلتها “سامسونج” 8.5% فقط و”هواوي” 6.7% تلتهاBoAt 3.5 % والشركات الأخرى 36.4% خلال الربع الرابع من 2020.

وتأتي هذه الأرقام بعد النمو في مبيعات الساعات الذكية بنحو 27% في الربع الرابع من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وقد أسهم نمو مبيعات “أبل” بنحو 45% في هذه الزيادة الكبيرة، حيث باعت الشركة نحو 55.6 مليون ساعة ذكية، في حين باعت “شاومي “نحو 13.5 مليون ساعة ذكية، و”سامسونج” نحو 13 مليون ساعة فقط، وهو ما يشكل تراجعا بالنسبة للشركة الكورية.

ومن حيث أداء الشركات ففي عام 2020 فقد تم شحن 444.7 مليون ساعة وسوار ذكي مقارنة بـ346.4 مليون في عام 2019، بنمو بلغ 28.4%.